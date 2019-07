Meestal droog en vrij zonnig Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 1 augustus Jill Peeters

31 juli 2019

11u30 15 Weernieuws Het blijft donderdag meestal droog en vrij zonnig. Er hangen wel de hele dag stapelwolken en sommige van die wolken kunnen ook voor een paar buien zorgen. Er staat de hele dag een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperaturen komen een graadje hoger uit, op 21 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland.

Donderdagavond verdwijnen de buien en klaart het helemaal uit. Tijdens de nacht blijft het droog en is het licht of half bewolkt. Het koelt af tot minima tussen 11 en 15 graden.

De aangevoerde lucht is de komende week van maritieme oorsprong, en voert dus een lading bewolking aan van over de Atlantische Oceaan. Ondanks die lading bewolking, ziet het er niet naar uit dat we verregende dagen krijgen.

Vrijdag wordt het wisselvalliger. Er is dan meer bewolking en doorheen de dag zijn er buien mogelijk, met vooral na de middag ook een lokale onweersbui. De maxima liggen rond 23 graden en er staat een matige wind, die een noordelijke component krijgt en dus wat frisser aanvoelt.

Tijdens het weekend krijgen we rustig en meestal droog weer. Er hangt wel veel bewolking, vooral op zaterdag, en een enkele bui is wel mogelijk tijdens de namiddag. Zaterdag wordt het 22 graden, zondag warmt het op tot een zomerse 25 graden.

Maandag wordt het weer wisselvalliger, met regen- en onweersbuien. De maxima houden stand rond een zomerse 25 graden. Dinsdag en woensdag blijft het min of meer datzelfde wisselvallige weer.