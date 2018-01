Meer zon dit weekend, volgende week kouder én kans op sneeuw kv

Vandaag begint op vele plaatsen grijs met lage wolken, nevel en plaatselijk ook mist. De lage wolken kunnen vooral in het westen en noorden wat hardnekkiger zijn, maar in de loop van de dag worden de opklaringen stilaan breder en later in de namiddag wordt het in het grootste deel van het land nog vrij mooi. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 3 of 4 graden op de Ardense hoogten en 5 of 6 graden in de meeste andere streken. De wind waait zwak tot matig uit zuidoost tot oost. In het zuiden van het land waait een matige zuidoostenwind.

Vanavond en -nacht verwachten we droog weer met brede opklaringen. Naar de ochtend toe verschijnen er mogelijk meer wolkenvelden langs de Franse grens. Het kan vrijwel overal licht vriezen. De minima liggen tussen -3 en 0 graden in het binnenland en rond +1 graad aan zee. De zuidoostenwind blijft matig waaien in het zuiden van het land. Elders wordt de wind zwak uit oost tot zuidoost.

Zondag zorgt een krachtig hogedrukgebied over het noordwesten van Rusland voor een aanvoer van continentale lucht over onze streken. Na een vrij frisse ochtend krijgen we overdag zonnig weer. Maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 6 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost, ruimend naar zuidoost tot zuid.

Maandag trekt het Russisch hogedrukgebied weg naar het oosten en komen we opnieuw onder de invloed van een Atlantische depressie. 's Ochtends zijn er nog brede opklaringen en hoge wolkenvelden. Later wordt het stilaan zwaarbewolkt. Een regenzone trekt rond de middag het land binnen vanaf de kust en schuift in de loop van de namiddag landinwaarts. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden. 's Avonds en 's nachts gaat het harder regenen. Op de Ardense hoogten is er dan kans op wat sneeuw. De zuidenwind waait eerst matig, maar wordt later vrij krachtig tot soms krachtig met stevige windstoten. 's Nachts neemt de wind in kracht af en ruimt naar het westen.

Dinsdagochtend blijft de neerslagzone (regen en plaatselijk smeltende sneeuw) nog slepen over het zuidoosten van het land. Aan de achterzijde ervan wordt het wisselvallig met enkele opklaringen maar ook regenbuien. Op de Ardense hoogten worden dat soms winterse buien. Maxima van 2 tot 7 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig en later tijdelijk vrij krachtig tot krachtig uit westelijke richtingen.

Woensdag en donderdag blijft het wisselvallig met, tussen de buien door, droge perioden met opklaringen. In Laag- en Midden- België worden dat regenbuien, in Hoog-België buien van sneeuw of smeltende sneeuw. De neerslaghoeveelheden blijven waarschijnlijk beperkt en langs de Franse grens zou het zelfs de meeste tijd droog kunnen blijven. De onzekerheid is echter vrij groot voor donderdag. Maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot +6 graden aan zee. De west- tot zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee.

Vrijdag blijft het licht wisselvallig. De wind neemt echter in kracht af en waait uit west tot noordwest. Vooral in de noordoostelijke landshelft kunnen er nog enkele buien vallen van regen of (smeltende) sneeuw. De maxima blijven schommelen tussen 0 graden op de Ardense hoogten en +6 graden aan zee.