Meer wolken Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 3 september Jill Peeters

02 september 2019

11u30 15 Weernieuws Dinsdag hangen er meer wolken over Vlaanderen dan over Wallonië. De bewolking kan soms dik genoeg zijn om voor wat motregen te zorgen, afgewisseld met zonneschijn. De nadruk ligt op het droge weer en tegen de avond wordt het opnieuw zonniger. In het zuiden van het land wordt het het zonnigst en warmst, tot 23 graden. In Vlaanderen halen we maxima tussen 20 en 22 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Dinsdagavond wordt het overal vrij zonnig. ‘s Nachts zijn er brede opklaringen en het koelt af tot minima tussen 8 en 13 graden. De wind kiest voor het zuidwesten en gaat wat minder hard waaien. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen.

Een hogedrukgebied verliest zijn grip over onze streken, en daardoor zullen de lagedrukgebieden met bijhorende storingen weer tot bij kunnen doordringen. De komende periode komen wij in een westelijke tot noordwestelijke stroming terecht, en we mogen ons verwachten aan de ene storing na de andere.

Woensdag wordt het al vrij snel zwaar bewolkt, gevolgd door regen. De maxima liggen rond 19 graden en er staat een matige wind.

Donderdag wordt het gevoelig frisser, met amper 15 of 16 graden. Het wordt een wisselvallige dag, met in de namiddag weer stilaan droger en zonniger weer.

Vrijdag blijft het meestal droog, met een afwisseling van zon en wolken. Na een koude ochtend liggen de maxima rond 16 graden.

Het weekend verloopt licht wisselvallig, met een paar buien, maar ook zonnige perioden. We halen daarbij 17 graden.