Meer dan vier miljoen mensen in gevaar: tornado's en overstromingen teisteren Amerikaanse Midwest Redactie

21 mei 2019

11u22

Bron: belga 0 Weernieuws Tornado's en onweer hebben de Midwest van de Verenigde Staten getroffen. De nationale weerdienst waarschuwde voor zware stormschade en overstromingen, vooral in de staten Texas, Oklahoma en Missouri. Meer dan vier miljoen mensen zijn in gevaar, meldde nieuwszender CNN.

In het westen van Texas en het centrum van Oklahoma alleen al zijn gisteren (lokale tijd) veertien tornado's geregistreerd. In de regio rondom Tulsa (Oklahoma) riep de weerdienst de bevolking wegens gevaar op plotseling wassend water op om zich in hoger gelegen gebieden in veiligheid te brengen.

In de plaatsen Hominy en Broken Arrow staan reeds noodonderkomens ter beschikking, berichtte CNN op gezag van de plaatselijke civiele bescherming. In Oklahoma zijn talrijke snelwegen ten gevolge van overstromingen of puin ten gevolge van het noodweer niet berijdbaar. De autoriteiten raadden automobilisten aan die wegen te vermijden.

De precieze omvang van de schade was vanmorgen nog niet bekend.