Meer dan 60.000 Belgen belden noodnummer 1722 door storm Ciara

12 februari 2020

14u14

Bron: Belga 0 Weernieuws Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies heeft door storm Ciara tussen zaterdagavond en deze ochtend 60.653 oproepen geregistreerd. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken. Het grootste aantal oproepen (13.817) kwam uit de provincie Oost-Vlaanderen.

Binnenlandse Zaken activeerde het nummer 1722 zaterdag om 19 uur om te vermijden dat mensen wier leven in gevaar is niet nodeloos moeten wachten wanneer ze het noodnummer 112 bellen. Vanochtend om 10 uur werd het noodnummer gedeactiveerd.

In deze tijdspanne hebben de operatoren 60.653 oproepen naar 1722 geregistreerd. De meeste oproepen kwamen uit de provincies Oost-Vlaanderen (13.817), Henegouwen (8.991), Vlaams-Brabant (8.668), Luik (8.333) en Antwerpen (8.113).



De meldingen gingen vooral over omgewaaide bomen en schade aan daken, maar ook over objecten op wegen en wateroverlast. Hier zitten ook oproepen bij van mensen die meerdere keren hebben proberen te bellen maar niet meteen zijn binnengeraakt. Het aantal oproepen is dus niet gelijk aan het aantal interventies.

