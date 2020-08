Meer dan 40 centimeter sneeuw gemeten in de Alpen TTR

04 augustus 2020

17u39

Bron: NoodweerBenelux 98 Weernieuws Een actief koudefront in combinatie met een lagedrukgebied boven Italië zorgde afgelopen nacht voor langdurige neerslag in de Alpen. “In combinatie met een forse afkoeling viel er boven 2500-3000 meter regionaal een pak sneeuw”, aldus Lander Van Tricht, glacioloog aan de VUB en weerexpert bij Een actief koudefront in combinatie met een lagedrukgebied boven Italië zorgde afgelopen nacht voor langdurige neerslag in de Alpen. “In combinatie met een forse afkoeling viel er boven 2500-3000 meter regionaal een pak sneeuw”, aldus Lander Van Tricht, glacioloog aan de VUB en weerexpert bij NoodweerBenelux . Dat is goed nieuws voor de gletsjers, die zo weer eventjes wat ademruimte krijgen. Komende dagen wordt het immers gevoelig warmer, voorspelt de weerdienst.



De sneeuwgrens in de Alpen daalde tijdens de passage van een actief koufront van 3000 tot 2500 meter. Lokaal sneeuwde het zelfs tot 2200 meter volgens Van Tricht. Vandaag blijft het nog wisselvallig met vooral in de oostelijke Alpen nog regen en sneeuw. Op de Zugspitze, het hoogste punt van Duitsland, werd deze ochtend meer dan 40 centimeter sneeuw gemeten.

“De sneeuw betekent goed nieuws voor de gletsjers, die na een zeer warme en droge periode weer even wat ademruimte krijgen”, aldus Van Tricht. Ondanks het uitblijven van extreme hitte tijdens de maand juli tonen de laatste metingen op Zwitserse gletsjers een meer negatieve balans dan normaal, tot nu toe. “Augustus en september zullen allesbepalend zijn”, “met de voorspelde hitte zal de sneeuw snel weg zijn.”

Hittegolf vanaf woensdag

Net als in de Benelux wordt het vanaf morgen warmer in de Alpen signaleert NoodweerBenelux. Met de dominantie van een krachtig hogedrukgebied wordt er zeer warme lucht aangevoerd en krijgt de zon volop ruimte. De nulgradengrens stijgt ver boven 4000 meter en in de grote valleien (Wallis, Chamonix, …) kan het meer dan 30 graden Celsius worden. Tegen het weekend stijgt de kans op een warmteonweer, vooral in de hogere bergmassieven.



Meer over Alpen

