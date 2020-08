Meer dan 35 graden Celsius: Frankrijk kondigt code rood af voor 9 departementen TTR

07 augustus 2020

17u43

Bron: Belga 2 Weer In Frankrijk hebben de autoriteiten vandaag voor negen departementen code rood afgekondigd als gevolg van de hitte. Voor 53 andere geldt een verhoogde waakzaamheid, meldt Météo-France.

Het is pas de derde keer dat er in Frankrijk code rood wordt afgekondigd vanwege de hitte. De eerste twee keer gebeurde dat in de zomer van 2019. De hoogste waarschuwingsfase heeft betrekking op de hele regio Île-de-France, met uitzondering van het departement Seine-et-Marne, en op de departementen Eure en Seine-Maritime. De autoriteiten waarschuwen dat het extreme weer sterfgevallen met zich mee kan brengen, die eigenlijk vermeden kunnen worden.

Verwacht wordt dat het bijzonder warme weer nog zeker tot dinsdag zal aanhouden. Vandaag was rond 15.30 uur het kwik in heel wat delen van het land al tot boven de 35 graden geklommen.

De regio's die momenteel eerder gespaard blijven van de hittegolf situeren zich voornamelijk langs de Atlantische en mediterrane kusten en in de Alpen.



