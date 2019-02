Meer dan 20 doden door polaire vortex in VS, weldoener betaalt hotel voor 70 daklozen in Chicago Joeri Vlemings

01 februari 2019

10u02

Bron: Time, Reuters 2 Weernieuws De polaire vortex eiste al zeker 21 levens in het Midwesten van de VS. Door de extreme vriestemperaturen - tot zelfs min 49 graden Celsius ‘s nachts - wordt bovendien gevreesd voor eventuele amputaties van bevroren tenen en vingers. Maar er is ook hartverwarmend nieuws. In Chicago betaalde een anonieme weldoener de hotelkosten voor 70 daklozen.

Tientallen miljoenen Amerikanen in het Midwesten moeten barre temperaturen trotseren, tot zomaar eventjes min 49 graden Celsius. Dat is zó koud dat buiten komen dodelijk kan zijn. In amper enkele minuten tijd kan er bevriezing optreden aan de ledematen, wat kan leiden tot gangreen en zelfs amputatie. Kwetsbare bevolkingsgroepen lopen reëel gevaar, zoals daklozen en ouderen.

De dodentol stond gisteren nog op 12 maar is gestegen naar 21, na nog eens 9 doden in Chicago. Een barmhartige Samaritaan voorkwam erger in de miljoenenstad. Woensdag werden 70 mensen uit een daklozenkamp gezet, nadat er een gasfles was ontploft. Daarbij raakte niemand gelukkig niemand gewond, maar het gevolg was wel dat een honderdtal andere propaanflessen in beslag genomen werden. De daklozen konden zich daardoor niet meer verwarmen. Terwijl het Leger des Heils een oplossing zocht voor de zeventig daklozen, bood een anonieme weldoener hen gisteren voor de rest van de week logement in een hotel aan op zijn kosten.

During extreme cold weather, we understand that people want to help our homeless population. However, we ask that under no circumstance should you donate propane tanks which are potential fire hazards. Propane tanks can cause potential fires and explosions. Chicago Fire Media(@ CFDMedia) link

Anderen zetten zich eveneens in voor de ongeveer 80.000 daklozen in Chicago. De brandweer waarschuwde er wel al voor om geen gasflessen te doneren wegens ontploffings- en brandgevaar.

Niet alleen daklozen riskeren hun leven in de bijtende kou. Woensdagochtend werd een achttienjarige student uit Iowa, Gerard Belz, dood aangetroffen op de campus, op wandelafstand van zijn ‘kot’. Volgens de politie speelde de vrieskou een rol in het overlijden. Toen ze hem vonden, was de gevoelstemperatuur min 46 graden.

Na de dood door onderkoeling van een zestigjarige vrouw die haar toevlucht had gezocht in een leegstaande woning in Ohio, zei de lijkschouwer: “Als er geen warmtebron voorhanden is, kan je in deze weersomstandigheden sowieso niet lang overleven”.

Het is meer dan 20 jaar geleden dat het nog zo koud was in het Midwesten en het noordoosten van de Verenigde Staten. Boosdoener is de beruchte polaire vortex, die zuidwaarts wegdrijft van de normale positie boven de Noordpool. In de regio van Chicago worden vandaag minimumtemperaturen van min 18 graden Celsius verwacht, maar het wordt daarna minder koud. Met zaterdag maxima tot boven het vriespunt.

