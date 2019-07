Meer dan 1000 brandweermannen strijden tegen bosbranden in Portugal RL

21 juli 2019

00u46

Bron: Belga 6 Update In Portugal zijn honderden brandweermannen zaterdag ingezet om te strijden tegen bosbranden. Die teisteren een bergregio in het centrum van het land, waar bosbranden in 2017 het leven kostten aan een honderdtal mensen. Dat maken de hulpdiensten bekend.

Meer dan 1000 brandweerlieden en 240 voertuigen zijn ingezet. Bij valavond moesten de vliegtuigjes en helikopters het werk neerleggen. Zeker zeven brandweermannen raakten gewond. Een van hen is er ernstig aan toe. De branden begonnen zaterdagmiddag in de regio Castelo Branco, op 225 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Lissabon.

Verschillende nationale wegen zijn gesloten en inwoners van het dorp Cardiga werden uit voorzorg geëvacueerd, stelt Alexandre Penha, woordvoerder van de civiele bescherming. "De situatie is complex want het gaat om meerdere branden in dezelfde zone die samen dreigen te komen.”

Door de warmte en de sterke wind geldt in zes regio's in het centrum en het zuiden van Portugal zaterdag het alarmniveau. In 2017 kwamen in dezelfde regio 114 mensen om bij bosbranden.

De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa liet in een verklaring weten dat hij de situatie nauwlettend in de gaten houdt. De autoriteiten hopen de bosbranden uiterlijk zondag om 7 uur 's ochtends onder controle te hebben.