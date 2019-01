Meer dan 10 centimeter verse sneeuw: morgen mogelijk code oranje in sommige provincies, ochtendspits dreigt in het honderd te lopen HR TT

29 januari 2019

11u23

Bron: Belga, KMI, NoodweerBenelux 449 Weernieuws Er is vanavond en morgen opnieuw sneeuw op komst in ons land. Vanavond trekt een actieve sneeuwzone binnen vanaf de kust. Tijdens de nacht zal ze het grootste deel van het land inpalmen, waardoor de ochtendspits mogelijk zwaar verstoord zal worden. Ook morgen zijn er perioden van sneeuw in het hele land. In de meeste regio’s zal er tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw vallen. Het KMI waarschuwt in heel het land met code geel, in sommige provincies kan dat nog code oranje worden.

In de loop van vandaag neemt de bewolking al toe vanuit het zuidwesten en op het einde van de namiddag kan er hier en daar smeltende sneeuw vallen nabij de Franse grens. Maxima van -1 of -2 graden op de Ardense hoogten en van 2 tot 4 graden in de andere streken.



Vanavond kan er al hier en daar wat smeltende sneeuw vallen in het zuidwesten van het land. Het wordt overal zwaarbewolkt tot betrokken en vanaf de late avond trekt een actieve sneeuwzone binnen vanaf de kust.

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer zegt voorbereid te zijn. “Wij hebben 316 strooiwagens ter beschikking, en die staan paraat”, zegt woordvoerster Veva Daniëls. “We weten dat het gaat sneeuwen. Maar waar, wanneer en hoeveel er zal vallen, is afwachten.”

Naar de ochtend bereikt de sneeuw het oosten van het land en krijgt de neerslag een buiig karakter in de kuststreek. Minima van -4 tot -6 graden op de Ardense hoogten en van -1 of -2 graden in de andere streken. Aan zee kan de wind ook vrij krachtig zijn.

Morgen zware ochtendspits verwacht

Morgen is het dan zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van sneeuw in het hele land. Weermodellen berekenen de sneeuwzone in het tweede deel van de nacht. Al na middernacht moeten de gebieden langs de Frans-Belgische grens rekening houden met (lichte) sneeuwval die voor de eerste sneeuwlaag kan zorgen. “Tegen de ochtendperiode activeert de sneeuwzone en kunnen alle gebieden in België sneeuw verwachten. Dit is een ongelukkige timing waarbij de ochtendspits vermoedelijk fors wordt verstoord”, aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “De sneeuwzone is verbonden aan een lagedrukgebied dat traag opschuift richting de Ardennen. Doordat het systeem zich traag verplaatst kan er lokaal opnieuw flink wat sneeuw vallen.”

De sneeuwzone trekt in de loop van de voormiddag naar het noordoosten en wordt gevolgd door opklaringen vanaf het westen. In totaal mogen we komende 24 uur rekening houden met gladde wegen en sneeuw die tijdelijk kan blijven liggen. Op sommige plaatsen kan het sneeuwdek aandikken tot 10 cm of nog iets meer. “Mensen doen zich er goed aan om de meest recente weerberichten te raadplegen in functie van hun verplaatsing”, aldus NoodweerBenelux. Het KMI houdt rekening met code oranje in sommige provincies.

Gladheid

Vooral in de zuidelijke landshelft blijven er morgen ook na de middag nog sneeuwbuien mogelijk. Na de sneeuwzone kan het kwik tijdelijk opnieuw tot boven het vriespunt komen, met maxima tussen -2 en 0 graden in het zuidoosten van het land en tussen 2 en 4 graden in de andere streken. Dat zorgt voor tijdelijke dooi. Hierdoor spoelt het smeltwater van de sneeuw het meeste strooizout opnieuw van de wegen. De nacht van woensdag op donderdag gaat het vervolgens vriezen met een algemene kans op gladheid in België. Het is wachten op het weekend vooraleer de kansen op sneeuwval overal opnieuw gaan afnemen.

Bekijk ook:

5 tips in het huishouden bij (vries)kou