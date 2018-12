Meer dan 1 meter sneeuw voor Alpen op komst TMA

07 december 2018

19u41

Bron: NoodweerBeNeLux 0 Weernieuws December is de belangrijkste maand voor de basis sneeuwlaag in de Alpen. De wintersportgebieden zijn dan ook enthousiast over de huidige weerkaarten die tot lokaal meer dan 1 meter sneeuw voorspellen. Bovendien wordt het komende dagen steeds kouder waardoor het tot in de dalen zal sneeuwen. Maandag sneeuwt het zelfs al vanaf 400 meter. Dat meldt de gespecialiseerde weerdienst NoodweerBenelux.

Een goede winter voor de skigebieden in de Alpen vereist een stevige basislaag. Deze sneeuw moet in december al vallen zodat die zich goed kan vasthechten aan de bodem en de skiërs niet meteen alle sneeuw weg skiën later op het seizoen. Hoe dikker deze basislaag, hoe beter de sneeuwkwaliteit ook zal blijven tijdens de zachtere periodes later in het skiseizoen. Terwijl grasweiden een basislaag van 30-50 cm sneeuw nodig hebben, loopt dat voor rotsachtige en steile terreinen op tot 1 meter sneeuw.

Dal

De neerslagzones die vandaag en afgelopen dagen voor behoorlijk wat regen gezorgd hebben in de Benelux trekken komende uren naar de Alpen. Daar valt er veel sneeuw en aangezien de aangevoerde lucht ook steeds kouder wordt, zal de sneeuwgrens verder dalen. Terwijl het vanavond en tijdens het eerste deel van de nacht nog sneeuwt vanaf 1.600 meter zal het tegen morgenochtend al sneeuwen vanaf 600 tot 800 meter.

Op zaterdag blijft het wisselvallig met sneeuwbuien aan de noordkant van de Alpen. De Italiaanse zijde houdt het droog met opklaringen. Het is echter vooral uitkijken naar zondag en maandag wanneer het intens en langdurig gaat sneeuwen vanaf het noordwesten.

De weermodellen berekenen voor deze periode momenteel sneeuwhoeveelheden tussen 50 en 100 cm maar lokaal kan er nog meer vallen. Het positieve daarbij is dat deze neerslag al in de vorm van sneeuw valt vanaf 1000 meter op zondag en vanaf 400 meter op maandag. Het ‘insneeuwen’ van de Alpen lijkt nu dus echt begonnen.

