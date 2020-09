Mediterraanse orkaan teistert Griekenland: weerdienst kondigt code rood af KVE KVDS

18 september 2020

16u45

Bron: ANP, KMI 18 Weernieuws De mediterraanse orkaan (of medicane) Ianos is aan land gekomen in Griekenland. Door de combinatie van zware regenval en harde wind zijn meerdere eilanden in de Ionische Zee getroffen door overstromingen en stroomuitval, aldus onderminister van Burgerbescherming Nikos Hardalias. De Griekse weerdienst heeft in verscheidene centrale provincies code rood afgekondigd.

Bij de storm zijn windsnelheden tot 117 kilometer per uur gemeten. De weerstations in Kefalhnia en Zakinthos hebben als zwaarste windstoot 111 kilometer per uur geregistreerd, in Andravida was dat 83 kilometer per uur.

Vluchten

Meerdere vluchten die naar het eiland Kefalonia zouden gaan, moesten uitwijken vanwege de harde wind. Ook zijn veel bomen omgewaaid. Hardalias zei dat de autoriteiten nog geen meldingen over slachtoffers hebben gekregen. De kustwacht meldde dat er voor de kust van het westelijke deel van het schiereiland Peloponnesos mogelijk wel een schip met aan boord 55 migranten in de problemen is geraakt door het slechte weer.

Volgens het Belgisch KMI zal Ianos vrijdag en zaterdag boven Griekenland rondtollen. “Daarna buigt het systeem langzaam zuidwaarts af en steekt het de Middellandse Zee over, om maandag boven Libië te liggen. Op dat moment zal het systeem wellicht fel afgezwakt zijn. Het Europees model van ECMWF (Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn, red.) voorspelt plaatselijk neerslagtotalen tot 280 millimeter in twee dagen tijd, tussen nu en zondag middernacht.”

Mensen die zich in de buurt van de storm bevinden, worden geadviseerd te blijven waar ze zijn.

In 2017 overleden meer dan twintig mensen door een zware storm in Griekenland.



