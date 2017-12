Massale evacuatie wegens storm op Filipijnen TMA

10u53

Bron: ANP/DPA 2 EPA Voorbereidingen worden getroffen voor het noodweer. Weernieuws De autoriteiten op de Filipijnen hebben meer dan 40.000 mensen geëvacueerd vanwege de tropische storm Kai-Tak die momenteel over het land trekt. De storm gaat gepaard met zware regenval waardoor overstromingen en aardverschuivingen plaatsvinden.

Met name de provincies Leyte en Oost-Samar zijn zwaar getroffen door het weer. Drie mensen zijn omgekomen, onder wie een kind van twee jaar oud. Zes anderen worden nog vermist. Over gewonden en materiële schade hebben de hulpverleners nog niets bekendgemaakt. In de regio Cebu is op veel plekken de elektriciteit uitgevallen.