Mallorca opnieuw getroffen door noodweer en overstromingen HA

19 oktober 2018

15u43

Bron: AD.nl 2 Weernieuws Het Spaanse eiland Mallorca is voor de tweede keer in korte tijd getroffen door noodweer en overstromingen. Deze keer sloeg het noodweer toe in het noorden van het eiland, zo’n 45 kilometer van de hoofdstad Palma de Mallorca. Ook in Valencia en Castellón vonden overstromingen plaats.

De meeste wegen in het noorden waren vanmorgen niet toegankelijk. Tussen Pollença en Alcúdia moest de brandweer automobilisten die geen kant meer op konden bijstaan. De plaats Pollença was door overstromingen van de buitenwereld afgesloten.

Hulpdiensten roepen op om vooral uit de buurt te blijven van het overstroomde gebied en er al helemaal geen selfies te maken. Een Duitse toerist heeft de hoop om zijn vlucht te halen inmiddels opgegeven. “Okay, die terugvlucht kan ik wel vergeten”, schreef hij op Twitter bij een foto van een overstroomde weg.



Een week geleden vielen nog dertien doden door verwoestend noodweer in het oosten van het eiland, onder wie ook een Nederlandse vrouw. Volgens de voorspellingen verlaat het noodweer dit weekend opnieuw het eiland. Er wordt de komende dagen volop zon en circa 25 graden verwacht.

Ook het Spaanse vasteland wordt getroffen door noodweer. In Valencia en Castellón bleven veel scholen vandaag dicht wegens overstromingen, meldt de krant El País. In beide steden moesten ongeveer honderd mensen hun huis verlaten, omdat het dreigde onder te lopen. Het treinverkeer tussen Valencia en Barcelona was een tijdlang ontregeld. In de toeristenplaats El Palmar viel binnen 24 uur 235 liter water per vierkante meter.

Okaaayyy, dass mit dem Rückflug könnte sich verzögern... #Mallorca #ZiehDenStöpsel pic.twitter.com/UnGsqENWsR Tom Bachmann(@ wielertom) link

Así se encuentra ahora mismo el Puerto de Pollença, visto desde un helicóptero. Esta es la consecuencia de la llegada de dos frentes fríos a #Mallorca. #Pollença #SantLlorenç #SantJordi pic.twitter.com/s3xVvuIfyn Marina♥(@ TeamMorgade) link

⚠️ @112IllesBalears pide no hacerse selfies 📵 con los torrentes ni visitar las Fonts. Ufanes. ‼️Alertan que los cauces de los torrentes pueden empeorar a causa de toda el agua que irán recogiendo durante el día. https://t.co/Tx3WKhzrp1 Diario de Mallorca(@ diariomallorca) link