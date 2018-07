Maatregelen tegen droogte in Oost- en West-Vlaanderen: gazon sproeien mag alleen tussen 20 en 8 uur Klaas Danneel

19 juli 2018

Bron: VTM NIEUWS, Belga 117 Weernieuws De provincies Oost-en West-Vlaanderen nemen maatregelen tegen de droogte. Zo mag er vanaf morgen geen water meer gepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Landbouwers en particulieren mogen hun gazon enkel nog tussen acht uur 's avonds en acht uur 's morgens sproeien. De politie zal controles uitvoeren. D e maatregel geldt voor onbepaalde duur.

Het is al maanden kurkdroog in de provincie West-Vlaanderen en het watertekort wordt stilaan nijpend. Er geldt al wekenlang code geel en de West-Vlaamse gouverneur riep al op om zuinig om te gaan met water. Nu komen daar nog een paar maatregelen bij. Zo is het vanaf morgen verboden om water te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers, laat nu ook weten dat Oost-Vlaanderen dezelfde maatregelen neemt.

Op bevaarbare waterlopen mag er wel nog gepompt worden, in overleg met de Vlaamse Waterweg, die zelf ook al een aantal maatregelen hanteert. Daarbovenop komt er een verbod om te overdag te besproeien. Sproeien mag dus enkel na 20 uur, tot 8 uur 's ochtends. "Overdag sproeien, heeft toch geen zin. Alles verdampt meteen", aldus de West-Vlaamse gouverneur. Hij dringt er ook op aan om spaarzaam te zijn met drinkwater, want ook daar slinkt de voorraad.

De maatregelen zijn onbeperkt in tijd en zullen zeker aanhouden tot de situatie verbetert.

Oppassen voor vallende takken

Door de aanhoudende droogte worden sommige bomen kwetsbaar, waardoor er gevaar is voor vallende takken, waarschuwt Leefmilieu Brussel. De Brusselse overheidsdienst raadt de bevolking aan voorzichtig te zijn in de parken, onder de kruin van de bomen, in het bos en in de omgeving van bomenrijen aan de rand van de weg, vooral in parkeerzones.

In deze lange periode van droogte vallen heel wat takken van de bomen, hoewel ze gezond zijn. Ook de schors van de platanen laat massaal los, aldus Leefmilieu Brussel. Volwassen bomen in onze streken die aan de zomerzon worden blootgesteld, verliezen 1.000 à 3.000 liter vocht per dag. Daardoor kunnen de sappen door de boom stromen tot aan de bladeren om ze af te koelen en te vermijden dat ze door de zon worden geroosterd.

Bij intense zonneschijn is het mogelijk dat het water dat door de boom stroomt, gasvormige belletjes vormt. Als deze belletjes groter worden, kan een 'embolie' ontstaan die circulatie van de sappen plots onderbreekt. Daardoor breekt de tak plots af, ongeacht de grootte of de gezondheidstoestand van de boom, legt de Brusselse overheidsdienst uit.

Er wordt onderzoek gedaan naar een vroegtijdige opsporing van het geluid dat deze luchtbellen voortbrengen. Ondertussen stelt Leefmilieu Brussel alles in het werk om de risico's op vallende takken te beperken in de parken onder zijn beheer. De ploegen op het terrein doen dagelijks een follow-up van de groene ruimten, die naar verluidt 40.000 bomen tellen verspreid over 80 sites.