Maartse buien zijn land nog niet uit, KMI waarschuwt opnieuw voor felle windstoten HAA

14 maart 2019

06u36

Bron: Belga 0 Weernieuws De weerkaarten veranderen vandaag nauwelijks in vergelijking met de voorbije dagen, met buien en gevaar voor zware windstoten. Ook morgen wordt regen en veel wind verwacht. Een structurele weersverbetering zou er begin volgende week aankomen, meldt het KMI.

Vandaag trekt een nieuwe en actieve regenzone over het land vanaf het westen. In de Ardennen kunnen de neerslaghoeveelheden oplopen tot 20 millimeter of meer.

In het begin van de namiddag komen er opklaringen aan zee en daarna ook in het centrum en het oosten. Het wordt dan wel wisselvallig met buien, mogelijk met onweer en korrelhagel.

In de loop van de namiddag wordt het, met uitzondering van Hoog- België, stilaan droger vanaf het noordwesten. De maxima liggen tussen 5 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in Vlaanderen.

Rukwinden

De wind neemt opnieuw toe en waait eerst uit het zuidwesten, later uit het westnoordwesten. Er zijn rukwinden tussen 70 en 80 kilometer per uur mogelijk, met tijdens de zwaarste buien eventuele uitschieters tot 90 kilometer per uur.

Komende nacht verlaten de buien ons land via het oosten. Tijdelijk verschijnen er opklaringen, maar later neemt de bewolking opnieuw toe met op het einde van de nacht regen vanuit Frankrijk. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Ardennen en 9 graden over het westen.

Morgen wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Vooral aan zee zijn enkele opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. Er zijn rukwinden mogelijk tot lokaal 85 kilometer per uur.

Weekend

Zaterdag is het nog vrij winderig met aanvankelijk nog wat regen of een bui. In de loop van de namiddag wordt het droog vanaf de Franse grens met opklaringen. De temperaturen stijgen tot 13 à 14 graden in het centrum van het land.

Zondag is er ‘s ochtends tijdelijk nog kans op regen. Overdag vallen er enkele buien. De wind neemt af en wordt meestal matig. De maxima liggen rond 10 graden.

Vanaf begin volgende week zouden we overgaan naar rustiger en droger weer.