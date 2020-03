Maart start wisselvallig en fris HLA

02 maart 2020

Bron: Belga, VTM Nieuws 2 Weernieuws Deze ochtend is het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of in de Ardennen lokaal smeltende sneeuw. In de namiddag wordt het weerbeeld vanaf het westen wisselvalliger met enkele opklaringen en nog lokale buien, mogelijk vergezeld van korrelhagel en een donderslag. We halen in Hoog­-België maxima van 3 tot 7 graden en elders van 7 tot 9 graden. In de ochtend is de wind meestal matig uit zuid tot zuidwest, in de namiddag ruimt hij vanaf de kust naar west tot noordwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond verwacht het KMI nog plaatselijke buien, vooral dan over het oosten. Daarna wordt het overal droog met breder wordende opklaringen vanaf het westen. Het is vrij koud met minima van 0 tot ­4 graden in de Ardennen, rond het vriespunt in het centrum en van +1 tot +3 graden aan de kust. Op het einde van de nacht ontstaan er lage wolken in de Ardennen en kunnen er ook buien vanaf het Kanaal de streken nabij de Franse grens bereiken.

Morgen wordt het eerst vrij zonnig. Nadien wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Er is in de namiddag kans op enkele buien, eventueel met korrelhagel. De maxima schommelen tussen 3 en 9 graden bij een matige zuidwestenwind.

Woensdag verandert het weerbeeld maar weinig. Het wordt dan licht wisselvallig met zon en wolken waaruit enkele buien vallen. Op de Ardense hoogten kunnen die buien een winters karakter aannemen. We halen maxima van 3 tot 9 graden. De westen-­ tot zuidwestenwind is zwak tot matig.

Donderdag verschijnen er bredere opklaringen en is de kans op buien kleiner dan de voorgaande dagen. De noordwestenwind waait meestal zwak bij maxima van 3 tot 9 graden.

Vrijdag lijkt een regenzone vanaf het westen ons weer te gaan bepalen. Volgens de huidige prognoses zou zij in de namiddag door België trekken. De maxima klimmen niet hoger dan 8 graden in het centrum.

