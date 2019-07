Luchtvervuiling en hitte doen ozon pieken: vermijd zware fysieke inspanningen HAA

25 juli 2019

10u19

Bron: Belga 0 Weernieuws De Europese informatiedrempel voor ozon is gisteren op 24 plaatsen in België overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Ook vandaag zullen de ozonwaarden opnieuw hoog oplopen, met lokaal zelfs kans op overschrijdingen van de Europese alarmdrempel.

De Europese informatiedrempel bedraagt 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Hij werd gisteren op 13 meetplaatsen in Vlaanderen, 8 in Wallonië en 3 in Brussel overschreden.

De hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie in Vlaanderen was 232 µg/m³ (Aarschot), in Wallonië 190 µg/m³ (Corroy-Le-Grand) en in Brussel 219 µg/m³ (Neder-Over-Heembeek). Ircel laat nog weten dat bijna de helft (49 procent) van de bevolking potentieel werd blootgesteld aan ozonconcentraties hoger dan 180 µg/m³.



Bij een overschrijding van de informatiedrempel wordt personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden gelden de aanbevelingen voor de hele bevolking.

Ook vandaag zullen de ozoncontrentraties hoog zijn, door de opstapeling van de luchtvervuiling de voorbije dagen. In heel het land worden overschrijdingen van de informatiedrempel verwacht, en lokaal -vooral in het noorden van het land- ook overschrijdingen van de alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. Op plaatsen waar de bewolking in de namiddag dominant is, zullen de ozonconcentraties lager liggen.

Meer over weer

Vlaanderen

Brussel

Ircel

Wallonië

milieu

milieuvervuiling

luchtvervuiling