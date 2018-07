Lokale bui mogelijk Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 20 juli Jill Peeters

19 juli 2018

17u00 5

Vrijdag neemt een zonnige start, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de namiddag kan er zelfs een lokale bui voorkomen. We halen 28 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt en verspreid kunnen een aantal buien voorkomen. Een enkele bui gaat mogelijk gepaard met een donderslag. Het kwik bereikt hooguit 24 graden. Zondag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. We halen gemiddeld 25 graden.

