Lokaal tot 1 meter verse sneeuw in de Alpen komende dagen Redactie

01 april 2019

11u03

Bron: Noodweer Benelux 0 Weernieuws Het was vaak zonnig weer in de Alpen tijdens de tweede helft van maart, net als in België. Maar de komende dagen slaat het weer in de Alpen helemaal om met veel neerslag vanaf het zuidwesten.

De wintersporters konden de voorbije weken genieten van aangenaam voorjaarsweer met nog steeds genoeg sneeuw. Maar nu liggen de weerkaarten anders. “Sommige weermodellen berekenen in de bergen langs de hoofdkam meer dan 100 cm sneeuw”, weet weerdienst NoodweerBenelux. Dat is uiteraard goed nieuws voor iedereen die tijdens de paasvakantie nog naar de Alpen trekt. Al kunnen deze hoeveelheden op korte tijd wel problemen met zich meebrengen.

In de Alpen zorgde de dominantie van een krachtig hogedrukgebied afgelopen twee weken voor prachtig wintersportweer. De zon was alomtegenwoordig bij temperaturen rond of net boven het langjarig gemiddelde. Door de uitstekende sneeuwcondities vanaf januari ligt er ook nu nog genoeg sneeuw, zeker op de pistes. “Met het krachtiger worden van de zon krijgen de zuidflanken het uiteraard wel steeds moeilijker en wordt de sneeuw na de middag wat natter. Vroeg aan de dag beginnen is dan de boodschap”, zo schrijft Lander Van Tricht van NoodweerBenelux.

Vandaag is het nog droog in de Alpen met vrij veel ruimte voor de zon, althans in het centrale en oostelijke gedeelte. In de westelijke Alpen passeren er meer hoge en middelhoge wolkenvelden maar die zijn wel allemaal onschuldig. De temperaturen liggen in de marge van voorbije dagen met een nulgradengrens rond 2500 meter. Morgen zorgt een uitzakkende depressie ten westen van het Europese vasteland ervoor dat er een zuidwestcirculatie ontstaat. In dit regime zal de bewolking vanaf het zuiden tegen de bergen beginnen stuwen en kunnen er na de middag al enkele buien gevormd worden. Grote neerslaghoeveelheden worden dan nog niet verwacht.

Veel neerslag

Woensdag en ook donderdag zorgt een intens neerslaggebied vanaf het westen voor aanhoudende neerslag. De sneeuwgrens zou daarbij terecht komen rond 1400 meter om tegen donderdag te zakken onder 1000 meter. In de bergen kan er dus veel verse sneeuw vallen. Hoewel de weermodellen onderling nog sterk verschillen zijn ze consistent met hun berekeningen dat er vooral langsheen de hoofdkam (en dan zeker de zuidkant) meer dan 100 cm sneeuw kan vallen.

Meer over Alpen

weer

weersvoorspelling