Lokaal hevige neerslag in de Alpen: “Risico op wateroverlast en modderstromen” ES

19 oktober 2019

12u58

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Met een stevige zuidelijke tot zuidwestelijke luchtstroming wordt er in de Alpen de komende dagen lokaal overvloedige neerslag verwacht. Langs de centrale zuidkant kunnen de hoeveelheden oplopen tot meer dan 300 liter water per vierkante meter. Pas boven 2800 meter valt er sneeuw. “Het risico op wateroverlast en modderstromen zal daardoor snel toenemen”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst Met een stevige zuidelijke tot zuidwestelijke luchtstroming wordt er in de Alpen de komende dagen lokaal overvloedige neerslag verwacht. Langs de centrale zuidkant kunnen de hoeveelheden oplopen tot meer dan 300 liter water per vierkante meter. Pas boven 2800 meter valt er sneeuw. “Het risico op wateroverlast en modderstromen zal daardoor snel toenemen”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux

Jaarlijks fenomeen

Vaak ontwikkelt er zich in het najaar een lagedrukgebied boven de Middellandse Zee. Het zeewater is immers nog vrij warm en heeft daardoor veel energie voor handen. “Wanneer het contrast met de afkoelende lucht in het noorden groter wordt, neemt de onstabiliteit toe. Zo kunnen er pittige onweersbuien ontstaan met overvloedige neerslag en veel wind. De onweersbuien in Spanje tijdens september waren daar een mooi voorbeeld van”, aldus NoodweerBenelux

Zuidelijke stuw in de Alpen

De Italiaanse Alpen liggen aan de zuidkant van het gebergte en ondervinden zo de meeste invloed van de Middellandse Zee. In de komende dagen waait de wind uit het zuiden tot zuidwesten en wordt er aanhoudend vochtige en onstabiele lucht naar de Alpen aangevoerd. Daar wordt deze lucht gedwongen te stijgen en ontstaat er neerslag. “Weermodellen voorzien nu een geblokkeerd patroon waardoor er bijna 3 dagen aanhoudend neerslag zal vallen in het noorden van Italië en in het zuiden van Zwitserland”, aldus Van Tricht.

Wateroverlast zeker mogelijk

De hoeveelheden die nu berekend worden liggen rond 200-300 liter per vierkante meter en mogelijk zelfs nog iets meer. Pas boven 2800 meter valt er sneeuw. “Dat water kan niet infiltreren en stroomt in razende vaart van de bergen af naar de valleien en de rivieren. Er wordt dus verwacht dat de kans op wateroverlast sterk zal toenemen en ook het gevaar van modderstromen zal stijgen. Pas dinsdag lijkt het echt droger te worden”, besluit NoodweerBenelux.