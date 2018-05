Lokaal fel onweer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 31 mei Jill Peeters

30 mei 2018

17u00 4

Van bij zonsopgang is de onstabiliteit al erg groot. Veel is er dus niet nodig om ervoor te zorgen dat er zich buien en onweders ontwikkelen. Er is soms wat zon, maar er zijn vooral veel dikke buienwolken. Die kunnen niet alleen voor onweer zorgen, er kan ook veel regen en hagel vallen. Er zijn evenwel ook droge perioden met opklaringen. Het wordt zomers warm bij maxima rond 20 graden aan zee en tot 25 à 27 graden in het binnenland. De wind is meestal zwak.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Jill Peeters

weer