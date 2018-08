LIVE. Onweer barst los boven Limburg, enkele straten lopen onder water IB HR NBA ADA RDK

09 augustus 2018

06u49

Bron: Belga 2487 Weernieuws Het KMI waarschuwt vandaag voor hevige regenval en zelfs hagel. Het heeft een 'code oranje' uitgevaardigd vanaf vanmiddag. Er trekt een onweer over ons land vanuit het zuiden. Dat kan gepaard gaan met windstoten van meer dan 90 kilometer per uur en wateroverlast.

Omstreeks 13 uur barstte een onweer los boven Limburg. Onder meer in Hasselt liepen enkele straten onder water, zoals u op onderstaande foto's kan zien. Het onweer was maar van korte duur, omstreeks 13.20 was de hemel al weer opgeklaard. Een volgende bui zou volgens de voorspellingen omstreeks 14 uur volgen, maar deze zou minder intens zijn.

Er worden vandaag neerslaghoeveelheden verwacht die in sommige streken de 20 liter/m² zullen overschrijden. Ook de kans op windschade is hoog. "Hou ramen en deuren gesloten en haal tuinmeubelen of andere losse objecten naar binnen of zet ze goed vast", zo waarschuwt de politiezone Balen-Dessel-Mol. "Parkeer je auto op een veilige plek: uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen."

Er wordt gevraagd om het nummer 1722 te gebruiken voor meldingen van stormschade en/of wateroverlast. Daardoor blijven de noodnummers 112 en 101 vrij voor dringende noodhulp.

Uit voorzorg is het Ter Kamerenbos in Brussel gesloten tot morgenmiddag 12 uur. Sinds 12 uur zijn ook de parken en kerkhoven van de stad Brussel gesloten.

In Leuven zijn sinds 11 uur alle parken dicht, en het jaagpad naast de Vaart is afgesloten. In Oud-Heverlee is de WeertseDreef in het Meerdaalwoud afgesloten. De provinciedomeinen in Kessel-Lo en Huizingen zijn om veiligheidsredenen gesloten. Als de situatie verbetert zijn ze vrijdagmorgen terug open voor het publiek. In Hofstade is het domein Sport Vlaanderen, het vroegere Bloso-domein, sinds 12 uur afgesloten.

In de provincie Antwerpen sluiten preventief alle provinciale domeinen: het Vrijbroekpark in Mechelen, Hoge Mouw in Kasterlee, De Averegten in Heist-op-den-Berg, Hertberg in Herselt, Neteland in Lier, Broek De Naeyer in Willebroek en het Prinsenpark in Retie.

De stad Antwerpen sluit alle stedelijke parken en kerkhoven. Ze gaan in principe vrijdagochtend terug open. "De kans op afbrekende is takken te groot, waardoor de veiligheid van bezoekers niet gegarandeerd kan worden." Waar mogelijk worden aan hoofdingangen infoborden en hekwerken geplaatst. Geplande uitvaarten kunnen doorgaan onder bepaalde voorwaarden.

De rampencoördinator monitort de situatie op geplande evenementen, zoals Jazz Middelheim. Het festival gaat voorlopig gewoon door. "We openen om 14 uur," zegt zakelijk leider Koen Heyndrickx. "We hebben een aantal maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. Alles wat zou kunnen wegwaaien, hebben we weggenomen: parasols, verlichting en vlaggen. De tenten zijn stormbestendig en kunnen hevige wind aan." Straks staat er een rondgang met de veiligheidscoördinator van de stad Antwerpen en de brandweer op de agenda. "Stel dat we toch moeten overgaan tot een evacuatie, dan liggen de scenario"s klaar. Wij zijn voorbereid op het ergste", aldus Heyndrickx. Een veiligheidscoördinator van het festival houdt alles nauwlettend in de gaten. Het stormweer heeft voorlopig geen invloed op de ticketverkoop, "al is het afwachten of de mensen zicht niet laten afschrikken."

In Merksem houdt de Zomerbar vandaag haar deuren dicht. De stand up comedy act van Bas Birker wordt uitgesteld.

De stad Mechelen laat weten dat het optreden van 'Pardon Service' op Parkpop vanavond niet zal doorgaan wegens de weersomstandigheden. "Heel spijtig, maar veiligheid komt eerst", klinkt het. Ook de stadsparken, -tuinen en hoofdbegraafplaats in de stad zijn sinds 12 uur afgesloten.

In Willebroek zijn ook alle parken en natuurgebieden afgesloten.

In Limburg zijn in de stad Bilzen ook alle parken preventief gesloten. In Sint-Truiden heeft burgemeester Veerle Heeren beslist om de toegang tot het stadspark en de looppiste van ‘t Speelhof te sluiten. Ook wordt gevraagd aan de bevolking om de vesten te vermijden en geen auto’s te parkeren onder de bomen.

De provincie West-Vlaanderen plaatst in de provinciedomeinen waarschuwingsborden geplaatst. Het provinciedomein Sterrebos in Roeselare (Rumbeke) wordt tegen 13u ontruimd en afgesloten. In Oostende worden de strekdammen afgesloten, en de Beach Bars sluiten de deuren vanaf 17 uur.

Bekijk hier wanneer het onweer verwacht wordt in jouw provincie:

Wil je exact weten waar en wanneer het noodweer zal losbarsten, dan kan je een beroep doen op één van deze vijf gratis apps. Zo weet jij wanneer je best binnenblijft én wanneer de kust terug veilig is.

Deze ochtend wordt het wolkendek geleidelijk dikker en breiden regen en buien zich geleidelijk verder uit vanaf de Franse grens. Hier en daar ontstaan er onweerscellen die kunnen gepaard gaan met hagel en overvloedige neerslag. De wind waait eerst zwak tot matig uit noordelijke richtingen in het westen en uit zuid tot zuidwest in het oosten. Na de middag wakkert de wind aan en zou in sommige streken zelfs tijdelijk krachtig of zeer krachtig kunnen worden. We dienen dan rekening te houden met zeer zware windstoten.

De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 25 of 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Vanavond trekken de hevige regenval en felle onweders weg richting Nederland. In de nacht wordt het overwegend droog en volgen er steeds bredere opklaringen vanuit het zuiden al kan er nog een lokale bui vallen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een wind die matig wordt uit zuidwest.

Morgen begint zonnig maar het wordt snel gedeeltelijk bewolkt. Het blijft meestal droog al is er, met name in het noordwesten van het land, kans op enkele buien. 's Avonds kunnen er ook elders in het land buien vallen. Het wordt fris met maxima van 18 tot 23 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Zaterdag zijn er 's ochtends nog hier en daar brede opklaringen maar drijven er wolkenvelden binnen vanuit het westen. Op een plaatselijk buitje na blijft het droog. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden. Zondag wordt het zonniger met enkele sluierwolken. In de namiddag ontstaan er wat stapelwolkjes. Het wordt ook warmer met maxima van 23 tot 29 graden. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig.

#KMI waarschuwing: vandaag trekt een erg actieve regen- en onweersgolf over ons land. Dit #onweer kan gepaard gaan met hagel, zware windstoten van + 90 km/h en neerslag tot 20 liter/m² in sommige streken.

Schade? -> Bel 1722

Houd 112 en 101 vrij voor dringende oproepen. pic.twitter.com/I4wVBgKI0g CrisisCenter Belgium(@ CrisiscenterBE) link