LIVE: Drukste ochtendspits van het jaar voorbij, maar hele land staat nog vast: Brussels Airport vraagt weg te blijven en ook avondspits wordt lastig "Stel uw verplaatsingen uit" Redactie

13u00

Bron: Noodweer Benelux, Belga 0 photo news/belga Weernieuws De hevige sneeuwval dompelt het land in chaos. Rond 11.00 uur was sprake van 1.300 kilometer vertraagd verkeer, goed voor de drukste ochtendspits van het jaar . Sindsdien nemen de files geleidelijk af. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) raadt automobilisten om verplaatsingen uit te stellen en Brussels Airport vraagt passagiers weg te blijven. Alle Brusselse tunnels werden afgesloten, maar gaan stilaan terug open. Treinen ondervinden weinig hinder, maar het winterweer verstoort de dienstverlening van De Lijn in alle provincies, behalve in Limburg. Het KMI verwacht nog een tot vijf centimeter sneeuw, waardoor ook de avondspits moeilijk wordt.

Op veel snelwegen raken rijstroken ondergesneeuwd, waardoor het verkeer stokt. Op de Vlaamse snelwegen stond iets voor 11 uur 631 kilometer file. Het globale plaatje voor heel België kwam uit op meer dan 1.300 kilometer, waardoor het de drukste ochtendspits van het jaar werd. Het record staat op 1.685 kilometer op 12 maart 2013, ook veroorzaakt door hevige sneeuwval. Rond 12.00 uur was sprake van 1.090 kilometer file en vertraagd verkeer.

Photonews Witte wegen in Stabroek.

De filebarometer wisselt zeer snel, en dat heeft alles te maken met de sneeuw en de weggebruikers die hun rijstijl aanpassen, trager rijden en meer remmen. "Je kunt niet van files als dusdanig spreken", zegt Danny Smagghe van Touring. "Er zijn wel heel veel vertragingen." Vooral in Oost- en West-Vlaanderen zijn de rijomstandigheden zeer moeilijk, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Hij geeft de raad mee dat wie niet de weg op moet, het beste thuis blijft.

Over een afstand van méér dan 1200 km meten we nu traag verkeer op de snelwegen, bijna allemaal in Vlaanderen. Het is écht niet verstandig om nu de weg op te gaan



Op 12 maart 2013 stond de barometer op 1685 km vertraagd verkeer. Hopelijk breken we dat record vandaag niet #sneeuw pic.twitter.com/4h6P4ikHKZ Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum werden hier en daar ook op- en afritten afgesloten, en is het uitkijken op hellingen. Zo werd in Wilrijk de A12 versperd omdat voertuigen hellingen niet konden nemen. De Antwerpse brandweer is naar eigen zeggen ook druk in de weer met het sneeuw- en ijsvrij maken van verschillende tunnels en bruggen. "We hebben echter net als iedereen moeite om snel ter plaatse te geraken", klinkt het. Info over alle ongevallen per provincie vind je in dit overzicht.

Photo News Aanschuiven geblazen in Brussel.

Brussels Airport raadt reizigers af te vertrekken

Door de hevige sneeuwval ondervindt het vliegverkeer op de luchthaven van Zaventem zware hinder. Volgens een woordvoerster zijn sinds vanochtend al 90 vluchten vertraagd en 50 vluchten geannuleerd. Teams van de luchthaven zijn bezig met het ijsvrij maken van de vliegtuigen, maar de zichtbaarheid blijft slecht.

Reizigers krijgen momenteel de raad gewoon weg te blijven. "Controleer regelmatig of uw vlucht in de loop van maandag 11 december nog zal vertrekken en neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie", luidt het advies van de luchthaven. "Indien uw vlucht is geannuleerd, heeft het geen zin om naar de luchthaven te komen en neemt u contact op met uw luchtvaartmaatschappij."

Na de middag vertrekken weer vluchten, maar het gaat om de vluchten die vanochtend gepland stonden. De wind en de sneeuw bemoeilijken daarnaast landingen. De meeste vliegtuigen die in Zaventem moeten landen zijn omgeleid. Andere vliegtuigen cirkelen nog boven de luchthaven, wachtend op toelating om te landen.

Heavy snowfall: do not come to the airport until further notice. Regularly check the status of your flight to see whether it will actually depart in the course of Monday 11 December and contact your airline for further information. More info: https://t.co/fiquDbMvUF pic.twitter.com/CEHw0eV9jY Brussels Airport(@ BrusselsAirport) link

Hinder in Brussel

In Brussel werden alle tunnels rond 11.00 afgesloten omdat auto's geblokkeerd stonden aan de uitritten. De strooidiensten rukten massaal uit, waardoor de tunnels rond 12.30 uur geleidelijk aan opnieuw toegankelijk zijn. In een eerste golf openden de Vleurgat-, de Van Praet-, de Delta- , de Woluwe-, de Naamsepoort- en de Reyers-Centrumtunnel. Niet veel later gingen de Troon-, de Louiza- en Hallepoorttunnel in de richting van Zuid en de Rogier- en Leopold II-tunnel richting Basiliek eveneens weer open voor het verkeer. Ook de tunnels Reyers-Meiser richting Meiser, Tervuren richting Tervuren en Baljuw richting Ter Kameren zijn opnieuw toegankelijk voor de automobilisten.

De strooidiensten blijven alles inzetten om zo snel mogelijk alle tunnels te deblokkeren. Ondertussen vraag Brussel Mobiliteit de bestuurders voorzichtig te zijn op de weg, de rijstijl aan te passen of over te schakelen op ondergronds openbaar vervoer.

Photo News Deze wagen kon een duwtje gebruiken in Brussel.

De ondergrondse metro's van de MIVB ondervinden namelijk geen hinder van de hevige sneeuwval, maar bovengrond is het andere koek. "Er rijden nu nog dertien buslijnen", zegt woordvoerder Guy Sablon rond 12.30 uur. "En dertigtal rijdt niet meer en de overige zijn lokaal omgeleid of beperkt." De MIVB telt in totaal 50 buslijnen. Het aantal buslijnen dat niet meer rijdt liep in de loop van de voormiddag op. "De hinder voor de tram is afgenomen, er zijn enkel nog vertragingen." De trams ondervinden hinder door andere voertuigen die in de problemen zijn gekomen en op de sporen staan.

Via Twitter meldde de MIVB bijvoorbeeld dat de buslijnen 12, 13, 14, 17, 21, 22, 29, 43, 53, 60, 72, 75, 76, 77, 80 en 98 niet rijden. Buslijn 71 is beperkt tot Flagey in de richting van het centrum. Buslijn 47 wordt omgeleid tussen Militair Hospitaal en station Vilvoorde. Buslijn 20 heeft een omleiding tussen Hunderenveld en Schweitzer en bus 66 is onderbroken tussen Flagey en Ambiorix.

Photonews Deze postbode trotseert de sneeuw in Stabroek.

Openbaar vervoer in Vlaanderen

De sneeuwellende leidt tot geen al te grote hinder voor het treinverkeer, melden NMBS en Infrabel. Voorlopig rijden wel geen treinen tussen Lichtervelde en De Panne, maar de ploegen van Infrabel zijn er volop sneeuw aan het ruimen en er is een vervangende busdienst ingelegd. Ter hoogte van Dendermonde, Kortrijk en Brugge zijn er ook wisselstoringen, en die maken dat de treinen met een vertraging van 10 tot 15 minuten rijden. Omstreeks 12.10 uur is in Puurs ook een boom op de sporen terechtgekomen, waardoor er geen treinverkeer is tussen Temse en Puurs. Tussen Mechelen en Wichelen was anderhalf uur geen treinverkeer mogelijk doordat in Oudegem (Dendermonde) een vrachtwagen zich had vastgereden op een spoorovergang, maar sinds 12.15 uur is de situatie er weer normaal. Er zijn wel nog gevolgvertragingen.

Het winterweer verstoort de dienstverlening van De Lijn in alle provincies, behalve in Limburg. De hinder is het grootst in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar de vertragingen snel oplopen. "In de Vlaamse Ardennen rijden sommige bussen binnen, het is daar lokaal niet langer mogelijk om veilig te rijden. De bussen blijven zolang mogelijk rijden. De situatie op het terrein verandert snel en onze verkeersleiding volgt alles nauwgezet op", klinkt het.

Wannes Nimmegeers In Gent is een bord van De Lijn onleesbaar door de sneeuw.

In Antwerpen gaat het moeilijk in heel de provincie. De verkeersdrukte en de sneeuw leiden overal tot vertragingen voor de bussen en trams, en die vertragingen lopen snel op. Ook in Oost-Vlaanderen hebben alle bussen en trams vertraging, met de meeste hinder dus in de Vlaamse Ardennen. "Ondertussen zijn er wel bussen in de Vlaamse Ardennen binnen gereden omdat de reisweg onberijdbaar is. We volgen de toestand op de voet en proberen indien enigszins mogelijk de terugritten deze middag (einde examen) te verzekeren zodra mogelijk."

In Vlaams-Brabant zijn er overal serieuze vertragingen, met de grootste hinder in de buurt van hellingen. Daar geraken de bussen moeilijk op of af. In West-Vlaanderen zijn overal vertragingen. De regio Brugge kent de grootste hinder: daar zijn de Katelijnebrug en de Balkonrotonde afgesloten. Voor Limburg meldt De Lijn nog geen hinder, maar intussen is het er wel aan het sneeuwen. De situatie kan er dus snel veranderen, klinkt het.

Wannes Nimmegeers Onder meer in Gent werden de huisvuilophalingen stilgelegd.

Hinder voor evenementen en huisvuilophalingen

Op de Groenplaats in Antwerpen is de grote ijspiste die daar sinds dit weekend staat ontruimd. Het gewicht van de sneeuw op het dak leidt tot een onveilige situatie. De brandweer doet samen met de eigenaar pogingen om de sneeuw te verwijderen en ook de civiele bescherming is onderweg, met een hoogtewerker. Intussen wordt op het Koningin Astridplein ook een andere overdekte attractie van het stadsfestival Winter In Antwerpen, de Diamond Dome, in het oog gehouden.

Photo News In Brussel viel een dikke laag sneeuw.

Bij afvalintercommunale Ivago, actief in Gent en Destelbergen, worden alle huisvuilophalingen stilgelegd. De oorzaak zijn gevaarlijke voetpaden en de vrees dat zware voertuigen gaan schuiven op het gladde wegdek. De ophaalwagens mogen terugkeren, indien ze niet vastzitten in de file. Eenzelfde boodschap heeft afvalintercommunale DDS-Verko, dat afval inzamelt in de regio Dendermonde-Wetteren. De geplande afvalrondes in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen kunnen niet worden voltooid. Verko vraagt dat bewoners het buitengezet huisvuil terug binnenhalen en bij een volgende ronde opnieuw aanbieden.

Het Hulpcentrum 112 Oost-Vlaanderen vraagt om enkel voor dringende medische en brandweeroproepen te bellen naar de nummers 112 en 100. Voor dringende politieoproepen kan het nummer 101 worden gebeld. Voor niet dringende oproepen naar aanleiding van de sneeuwval, raadt het hulpcentrum aan het e-loket van de bevoegde brandweerzone te gebruiken.

Zware avondspits verwacht

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht ook een moeilijke avondspits. "Tijdens de namiddag blijft de sneeuwzone actief over grote delen van Vlaanderen", luidt het. Het AWV en het Vlaams Verkeerscentrum raden bestuurders dan ook aan zich vandaag niet meer in het verkeer te begeven. "Wie toch de baan op moet, vragen we zijn rijstijl aan te passen aan de toestand van de weg. Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden is zeker aangewezen." Wie toch de weg op gaat, kan voor de meest actuele situatie terecht op www.verkeerscentrum.be, de website van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het AWV stelt nog dat de diensten momenteel uitrijden om de wegen en de fietspaden te ruimen en te strooien. "Bij druk verkeer en hevige sneeuwval is het voor de strooidiensten echter moeilijk om de wegen en de fietspaden vrij te houden. De prioriteit bij het ruimen ligt op de hoofdassen, vervolgens komen ook de secundaire wegen aan de beurt. Het ruimen en strooien van fietspaden gebeurt aan een trager tempo dan op de weg, waardoor dit de nodige tijd in beslag zal nemen."

Het agentschap waarschuwt ook nog voor gevaarlijke situaties aan hellingen van snelwegen, zoals op- en afritten en viaducten. "Op een aantal plaatsen geraakt het verkeer moeizaam of zelfs helemaal niet de hellingen op. We roepen bestuurders op om extra voorzichtig te zijn en tijdig hun snelheid aan te passen bij het nemen van een afrit. We vragen in het bijzonder aan vrachtwagenbestuurders om zeer oplettend te zijn bij het oprijden van op- en afritten en hellingen. Wanneer er zich reeds moeilijkheden voordoen, vragen we om de op/afrit of helling niet te nemen."

Nog meer winters weer op komst

Voor de namiddag en -avond verwacht het KMI nog winters weer. In het westen valt nog sneeuw of smeltende sneeuw, in het centrum sneeuw, tijdelijk overgaand in regen. In het oosten meestal regen, later vanavond en vannacht overgaand in sneeuw. Temperaturen rond het vriespunt in het westen, in het centrum en het oosten tijdelijk oplopend naar waarden van 4 tot 8 graden. Ook komende nacht kunnen nog winterse buien vallen en in het oosten en de Ardennen ook nog sneeuwbuien. Minima van +3 aan zee tot -3 in de Ardennen. Het kwik kan vannacht nog flirten met het vriespunt, waarschuwt het AWV. "Gezien de hoge vochtigheidsgraad kunnen lokaal rijm- en ijsplekken ontstaan."

Ook morgen is het nog een groot deel van de dag zwaarbewolkt of betrokken met buien. In het westen zijn dat buien van regen of soms smeltende sneeuw. Verder naar het oosten worden dat buien met smeltende sneeuw of sneeuw en in de Hoge Ardennen meestal sneeuw. In de loop van de namiddag wordt het in het westen en het centrum droger met mogelijk enkele opklaringen. De temperaturen schommelen rond 5 graden in de kuststreek, 3 graden in het centrum en rond 1 graad in de Ardennen. De wind waait in het binnenland meestal matig uit west, later draaiend naar zuidwest, aan zee eerst nog vrij krachtig en later ook matig uit noordwest, krimpend naar west.

Tom Christiaans Sneeuw file

Lagedrukgebied brengt sneeuwval

De sneeuwval vandaag wordt veroorzaakt door een depressiekern met bijbehorende neerslagzone vanuit Frankrijk over België, aldus Samuel Helsen van weerdienst NoodweerBenelux gisteren. De depressiekern zal van ZW naar NO pal over het centrum van België trekken, voorspelde hij. Aan de oostelijke flank van de depressie waait er een zuidwestenwind en wordt er zachte lucht aangevoerd, terwijl er aan de westelijke flank koudere lucht wordt aangevoerd onder invloed van een noordoostenwind. Dit verschil in windrichting zal ervoor zorgen dat er op weervlak morgen grote regionale verschillen zullen optreden in ons land.

wetter3.de Groot contrast tussen luchtsoorten op maandag.

Grote kans op (veel) sneeuw in het westen van het land

"Deze ochtend bereikt de depressie en de bijbehorende neerslagzone de Frans-Belgische grens. Op dat moment zijn de bovenluchten nog te zacht voor sneeuwval, waardoor het in eerste instantie zal regenen", aldus Helsen. "Wanneer de depressiekern verder over ons land trekt in de loop van de voormiddag komt het westelijk deel van ons land terecht in koudere lucht, langs de westelijke flank van het lagedrukgebied. Dit zorgt ervoor dat de bovenluchten kouder worden, maar ook de temperaturen aan de grond. De temperaturen zullen in snel tempo dalen naar waarden dichtbij het vriespunt."

Tegelijkertijd ligt er een intense neerslagzone over ons land, en in het westen zal de neerslag geleidelijk transformeren in smeltende sneeuw en sneeuw. Volgens de laatste prognoses is hierbij een accumulatie van een sneeuwdek van enkele centimeters zeker mogelijk (simulaties variëren tussen 5 en 15 cm). Vooral de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen lijken vandaag in de loop van de dag het meeste kans te maken op een significant sneeuwdek.

wetteronline.de Prognose sneeuwval van het Europees weermodel.

Regen of smeltende sneeuw in het oosten

Het oosten van ons land situeert zich aan de zachte zijde van de depressie. De temperaturen liggen er zowel op hoogte als aan de grond significant hoger. Hierdoor valt de meeste neerslag in deze gebieden onder de vorm van smeltende sneeuw en meestal zelfs als doodgewone regen. Tegen de avond wordt het ook in het oosten kouder en vergroot ook daar de kans op sneeuwval. Tijdens de nacht naar dinsdag evolueren de minima naar waarden rond het vriespunt. Het zal dus sowieso opletten zijn voor gladheid op de wegen.

noodweer.be Waarschuwingskaart NoodweerBenelux voor maandag.