Liefst 14 graden op oudejaar maar aangenaam wordt het niet FT

06u21 0 BELGA Het eindejaarsvuurwerk in Brussel zal dit jaar bijgewoond kunnen worden zonder al te dikke kleren. Weernieuws Het nieuwjaarsweekend wordt uitzonderlijk zacht, met temperaturen tot 14 graden. Aangenaam wordt het niet: er staan rukwinden van 75 tot 90 kilometer per uur en zondag gaat het een groot deel van de dag ook fel regenen. Toch maar een stevige paraplu meenemen op familiebezoek, dus.

Vandaag trekt een neerslagzone door het land. Er kan plaatselijk smeltende sneeuw vallen, in de Ardennen verse sneeuw. De maxima worden pas tegen de avond bereikt en schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. Er staat vrij veel wind, meldt het KMI.

Morgen begint de dag op de meeste plaatsen regenachtig met op de Ardense hoogten eventueel wat sneeuw. Overdag wordt het mogelijk droog vanaf het westen, al trekt zaterdagavond en 's nachts een actieve regenzone over het land. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 8 of 9 graden in Hoog-België en 13 à 14 graden in Vlaanderen.

Op nieuwjaarsdag regent het meestal, met lokaal veel neerslag, voornamelijk in de Ardennen. Het is nog altijd zeer zacht met maxima van 9 tot 13 graden bij een stevige zuidwestelijke wind. Op de tweede dag van het nieuwe jaar trekt een nieuwe actieve regenzone over het land. In de Ardennen kan de neerslag eventueel winters zijn. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Van dinsdag tot en met donderdag blijft het zeer wisselvallig met geregeld regen of een bui en en een stevige wind. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 6 en 12 graden elders in het land.

Meer over Ardennen

weer