Lichtende nachtwolken zorgen voor sprookjesachtige hemel boven Vlaanderen IB/redactie

06 juli 2020

00u33

Bron: eigen berichtgeving 0 Weernieuws Deze nacht zijn er boven Vlaanderen lichtende nachtwolken te zien. Onze fotograaf wist de bijzondere wolken, die enkel tussen eind mei en midden juli zichtbaar kunnen zijn, op de gevoelige plaat vast te leggen.

Onder gewone omstandigheden zijn lichtende nachtwolken niet zichtbaar, maar wanneer de zon tussen eind mei en midden juli bij ons niet te diep onder de horizon zakt, zien we deze speciale wolken wél omdat het gruis en de ijskristallen in de wolken (waar de temperatuur zo'n -100 graden Celsius is) het zonlicht weerkaatsen.

Lichtende nachtwolken drijven op een hoogte van zo’n 80 kilometer in de atmosfeer, waardoor ze 's nachts als enige nog door de zon verlicht worden. Ter vergelijking: normale bewolking drijft op zo'n 20 kilometer hoogte.

In noordelijke gebieden zoals Schotland en Scandinavië is het bijzondere verschijnsel nog beter zichtbaar dan bij ons.