Lichte regen met maxima tot 23 graden, weekend wordt wisselvallig redactie

03 september 2020

06u15

Bron: Belga 2 Weernieuws Vandaag is het vaak zwaarbewolkt met perioden van (lichte) regen. In de loop van de dag wordt het droger. Het wordt wat zachter met maxima tussen 16 en 23 graden. Vanavond en komende nacht blijft het zwaarbewolkt met kans op regen. De minima liggen tussen 14 en 18 graden, voorspelt het KMI.

Morgen vrijdag wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met af en toe wat regen of enkele buitjes. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het wat intenser gaan regenen en is een donderslag mogelijk. Het blijft vrij zacht met maxima tussen 19 en 23 graden, mogelijk zelfs tot 24 graden in Belgisch Lotharingen.

Zaterdagochtend kan er nog matige neerslag vallen in de oostelijke landshelft. Later wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog steeds kans op enkele lokale buitjes. We verliezen enkele graden en komen uit op maxima tussen 15 en 20 graden.

Ook zondag wordt het wisselvallig met vooral in de namiddag en avond kans op enkele lokale buien. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

Maandag start gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met op sommige plaatsen nog wat regen of enkele buitjes. In de loop van de namiddag komen er brede opklaringen vanaf de kust. De maxima blijven tussen 16 en 20 graden schommelen.