Lichte nachtvorst later deze week

11 december 2018

Rustig en overwegend droog weer vandaag met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de noordoostelijke landshelft is een enkele bui niet uitgesloten, mogelijk met winterse neerslag op de Ardense hoogten. Donderdagnacht gaat het licht vriezen. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden vlak aan de kust. In het centrum verwachten we temperaturen rond 6 of 7 graden.

Vanavond en vannacht is het rustig en vrij koud met soms brede opklaringen waarin lage wolken of (aanvriezende) mist kan ontstaan. Rijm- en ijsplekken kunnen plaatselijk voor gladde wegen zorgen. De minima liggen tussen +1 en -4 graden graden.

Morgen kunnen er aanvankelijk lage wolken of (aanvriezende) mist hangen. Het blijft droog en in de loop van de dag krijgen we afwisselend wolkenvelden en soms brede opklaringen. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden.

Donderdag bepaalt een Scandinavisch hogedrukgebied ons weer. Een schrale oostenwind voert geleidelijk koudere lucht over onze streken aan. 's Nachts en 's ochtends gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. Overdag klimt het kwik naar waarden tussen 0 en +3 graden. Na het optrekken van het plaatselijke ochtendgrijs wordt het wisselend bewolkt.

Vrijdag blijft het wellicht nog vrij koud, droog en meestal gedeeltelijk bewolkt. Na een vrij koude nacht met lichte tot matige vorst wordt het overdag niet warmer dan -2 tot +2 graden.

Zaterdag wordt waarschijnlijk een overgangsdag. Zachtere, maritieme lucht bereikt ons land vanuit het westen. Over de timing van die overgang heerst echter nog veel onduidelijkheid. Mogelijk beginnen we nog overal met droog en koud weer, gevolgd door neerslag vanuit het westen. De eerste neerslag kan mogelijk een winters karakter aannemen, maar gaat vrij snel over in regen. De maxima liggen in de buurt van 5 graden in het centrum.

Zondag en maandag wordt het erg zacht met soms regen of buien. De maxima liggen in het centrum rond 8 of 9 graden.