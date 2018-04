Licht bewolkt Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 26 april Jill Peeters

25 april 2018

15u00 0

Donderdag wordt het licht bewolkt, met vrij veel zon en slechts hier en daar wat kleinere stapelwolken. Het blijft ook overwegend droog, hoewel het niet uitgesloten is dat een enkele stapelwolk uitgroeit tot een licht regenbuitje. De maximumtemperaturen liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 13 tot 15 graden in Vlaanderen. De westenwind waait daarbij matig.

