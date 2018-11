Let op als je de weg opgaat: grote kans op rijmplekken en aanvriezende mist Morgenochtend smeltende sneeuw in de Ardennen, na het weekend opnieuw zachter TT

23 november 2018

06u32

Bron: Belga 0 Weernieuws Na het ochtendgrijs, met hoofdzakelijk in Kempen en Ardennen kans op rijmplekken of aanvriezende mistbanken, verschijnen er in de loop van de dag vaak brede opklaringen. Naar de avond toe komt er hoge bewolking vanuit het zuiden opzetten. Vanochtend is er nog een kleine kans op een plaatselijke bui, daarna blijft het droog. Het is zachter met maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 9 of 10 graden elders. Dat meldt het KMI.

Vannacht neemt de bewolking toe en na middernacht valt de eerste neerslag in het zuiden, later ook in de rest van het land. In de Hoge Venen valt er naar de ochtend toe wat smeltende sneeuw. De minima liggen in de meeste streken tussen 1 en 4 graden bij een overwegend zwakke oostenwind.

Morgen is het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden.

Ook zondag is het zwaarbewolkt. Langs de grens met Frankrijk en in het zuiden van het land is er kans op wat regen, maar wellicht blijft het op de meeste plaatsen nagenoeg droog. De maxima liggen tussen 4 en 6 graden.

Maandag blijft een gure oostenwind vrij koude landlucht aanvoeren. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden. Het blijft meestal bewolkt en overwegend droog.

Dinsdag blijft het overwegend droog met regelmatig wolkenvelden. Maxima rond 7 graden in het centrum. Vanaf woensdag zoekt de wind de zuidelijke richting op en wordt er geleidelijk aan zachtere lucht ons land binnengeloodst. De wind wakkert aan en storingen vinden de weg naar ons land, vooral op donderdag. De maxima halen tegen donderdag zo'n 10 graden in Vlaanderen.