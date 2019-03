Lenteweer zet nog even door: genieten bij 18 graden vandaag HAA

30 maart 2019

06u57

Bron: Belga 11 Weernieuws Het lenteweer houdt ook vandaag nog aan, met zachte temperaturen, zonnige perioden en enkele wolkenvelden. De temperaturen schommelen tussen 14 en 16 graden aan zee en op de Ardense hoogten, in het centrum klimmen ze tot 18 graden.

De wolkenvelden kunnen in de loop van de dag talrijker worden in het noordwesten van het land, maar de kans op een plaatselijke bui is klein. De avond begint rustig en droog met brede opklaringen. Na middernacht neemt de bewolking in het noorden en het centrum van het land toe en kan er wat lichte regen vallen. De minima liggen tussen 2 en 7 graden.

Morgen trekt een zwakke regenzone traag van het centrum naar het zuiden van het land. Vanaf het noorden wordt het al snel droger en krijgen we brede opklaringen. In het zuiden van het land kan ook na de middag nog wat regen vallen. De maxima nemen een duik en komen aan zee en in de Hoge Ardennen niet boven 11 graden, elders tot 15 graden. Er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit noord tot noordoost.

Maandag kan het ‘s ochtends op veel plaatsen lichtjes vriezen aan de grond. Overdag blijft het droog met brede opklaringen en krijgen we plaatselijk tot 15 graden. Dinsdag wordt bewolkt met regen of buien bij maxima tussen 10 en 14 graden, 's nachts kan de neerslag in de Hoge Ardennen zelfs winters worden.

Ook woensdag en donderdag blijft het vermoedelijk wisselvallig met voorjaarsbuien en temperaturen rond 7 à 8 graden. Vanaf vrijdag wordt het mogelijk minder buiig. De temperaturen gaan dan ook weer licht de hoogte in.

