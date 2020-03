Lenteweer op komst: zonnig en zacht, morgen tot 16 graden HAA

17 maart 2020

06u47

Bron: Belga 0 Weernieuws Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs krijgen we dinsdag zonnig weer met nu en dan enkele wolkenvelden, vooral over Belgisch Lotharingen. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden of plaatselijk iets meer. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen, meldt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht blijft het droog en overwegend helder tot lichtbewolkt. In het tweede deel van de nacht kunnen er zich nevel en laaghangende wolken vormen. De minima liggen tussen 2 en 6 graden bij een zwakke tot soms matige zuidwestelijke wind.

Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn er in de noordelijk landshelft soms brede opklaringen. In het zuiden en zuidwesten hangen meer wolkenvelden die geleidelijk naar het centrum trekken in de namiddag. In het noordwesten zijn er in de namiddag ook meer lage wolken mogelijk.

Het blijft overwegend droog, enkel in de Ardennen is er een kans op een zeer plaatselijk buitje. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 12 graden in de Ardennen en 16 graden in het centrum. In de zuidelijke landshelft waait de wind meestal zwak uit het zuiden tot zuidwesten, in de noordelijke landshelft staat er een overwegend matige zuidwesten-­ tot later westenwind.

Donderdag is het veelal betrokken met vooral over het noorden kans op een spatje regen. We halen maxima tussen 9 of 10 graden in het noorden en nog 15 graden in het zuiden. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen en wordt later op de dag matig uit noordnoordoost.

