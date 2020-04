Lenteweer blijft nog even duren: het blijft zonnig en warm tot vrijdag SVM

20 april 2020

07u08

Bron: Belga 8 Weernieuws De week start erg zonnig, maar ook vrij winderig. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 20 of 21 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit oost tot noordoost met windstoten tot 60 km/uur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanavond en -nacht blijft het droog. In de noordelijke landshelft blijft het helder, maar langsheen de Franse grens zijn hoge sluierwolken mogelijk. Het koelt af tot 3 graden op de Hoge Venen en 7 tot 9 graden in Vlaanderen. De wind waait eerst nog vaak vrij krachtig maar neemt in de nacht wat af en wordt matig.

Tot vrijdag blijft het zonnig en droog. De eerste dagen is er nog veel wind, maar die neemt vanaf donderdag in kracht af. Het weekend kondigt zich wisselvalliger aan.