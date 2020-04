Lenteweer blijft nog even duren: het blijft zonnig en warm (met wel af en toe een stevige wind) tot vrijdag SVM ADN

20 april 2020

07u08

Bron: Belga 220 Weernieuws De week start erg zonnig, maar ook vrij winderig. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 20 of 21 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit oost tot noordoost met windstoten tot 60 km/uur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dinsdag krijgen we andermaal zeer zonnig weer met nu en dan wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit oost tot noordoost met pieken die kunnen oplopen tot 60 km/u.

Woensdag krijgen we opnieuw een dag met volop zon. De maxima liggen tussen 18 graden in Hoog­ België en 22 graden in de Kempen.



Donderdag is er veel zon met mogelijk wat hoge sluierwolken in de loop van de dag. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee alsook in Hoog­ België en 23 graden in de Kempen. De oostelijke wind is minder prominent aanwezig dan de voorgaande dagen en waait matig.

Vrijdag begint de dag met veel zon. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken die vooral boven het Ardense reliëf kunnen uitgroeien tot een bui. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 23 of 24 graden in de Kempen.

Zaterdag wordt het weerbeeld wisselvalliger. Opklaringen en bewolkte perioden wisselen elkaar af en er kan een lokaal buitje vallen. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en in de Hoge Venen, en 19 graden in het centrum van het land. Zondag lijkt het licht wisselvallig te blijven met kans op enkele buien, maar het zou de meeste tijd droog blijven.