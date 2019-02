Lenteweer blijft nog enkele dagen van de partij AW

25 februari 2019

06u31

Bron: Belga 0 Weernieuws Ook vandaag genieten we van veel zon, met misschien soms wat hoge sluierbewolking. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en lokaal misschien wel 18 graden in Vlaanderen. Aan zee steekt er rond de middag een zeebries op, waardoor de temperaturen een stuk terugvallen. Elders waait de wind meestal zwak uit veranderlijke richting of meestal uit de oostelijke sector. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt of helder. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt in Laag-België en tot rond 3 of 4 graden op de Ardense hoogten. Het wordt nevelig en lokaal kan er wat mist ontstaan.



Morgenvroeg is er kans op nevel of een paar lokale mistbanken. Daarna wordt het opnieuw overal zonnig. De maxima schommelen tussen 15 en 19 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Aan de kust is er in de namiddag kans op een zeebries.

Ook woensdag is het zonnig en nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar bij maxima tussen 14 en 19 graden.

Donderdag neemt de bewolking toe en vergroot vooral na de middag en 's avonds de kans op regen of buien. We halen nog maxima van 10 tot 14 graden.

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, maar overwegend droog. Het is minder zacht bij maxima van 7 tot 11 graden.

Zaterdag is het mogelijk eerst overwegend droog. In de loop van de dag neemt de kans op (lichte) regen toe. We krijgen maxima van 7 tot 12 graden. Zondag verwacht het KMI perioden van regen of buien en in de meeste streken maxima van 10 tot 12 graden.