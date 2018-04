Lente nog niet in zicht in Slovenië: wel zes meter sneeuw en lawines Daimy Van den Eede

05 april 2018

21u32

Bron: VTM NIEUWS 5 Weernieuws De meteorologische lente mag dan wel begonnen zijn, maar in Slovenië is de winter nog niet voorbij. De bergpas van Vrsic, op zo’n 1.611 meter boven de zeespiegel, is er gesloten door de hevige sneeuwval. Op sommige plaatsen ligt er tot zes meter sneeuw.

De voorbije twee weken hebben sneeuwruimers de weg vrij proberen maken, maar dat is nog altijd niet gelukt. De top is onbereikbaar door de strakke wind, die ook lawines veroorzaakt. Die lawines zorgen er voor dat stukken van de weg waar de sneeuw al geruimd was, weer bedolven raken.