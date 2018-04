Lente laat op zich wachten: morgen stevige buien met lokaal onweer en hagel JM

02 april 2018

19u27

Bron: NoodweerBenelux, wetteronline 4 Weernieuws Terwijl er vanavond nog enkele buien vanuit Frankrijk over de Benelux trekken, moeten we morgennamiddag rekening houden met een nieuwe buienlijn. Dit wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied net ten zuidwesten van Ierland. "Met een zuidwestelijke luchtcirculatie wordt zachte en onstabiele lucht aangevoerd naar West-Europa", aldus weerdienst NoodweerBenelux.

Tijdelijke rustpauze in de voormiddag

Dinsdagvoormiddag moeten we rekening houden met een lokale bui verspreid in de Benelux. Naarmate de voormiddag vordert, neemt de kans op een bui toe. We halen gemiddeld 13 tot 14°C en scoren daarmee perfect voor de huidige tijd van het jaar. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

Stijgende onweerskansen in de late namiddag

Met het verder stijgen van de temperaturen richting 15°C, neemt ook de onstabiliteit toe over een groot deel van België. Een buienlijn maakt haar opwachting boven Frankrijk om later in de namiddag van zuidwest naar noordoost over ons land te trekken.

NoodweerBenelux verwacht dat sommige exemplaren pittig uit de hoek kunnen komen met onweer en hagel. "Waar de buien zich precies gaan ontwikkelen is zoals altijd moeilijk mee te geven. De grootste kansen situeren zich voorlopig over het westen en centrum van België", aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Eind deze week opnieuw gevoelig warmer

Wie de lage temperaturen voor deze tijd van het jaar beu is, er is beterschap in zicht. De afgelopen dagen kiezen meerdere weermodellen voor een zeer zacht tot warm intermezzo tijdens eerstvolgend weekend. Op veel plaatsen zullen de maxima variëren tussen 17 en 20°C.

"De meest zonnige weerkaarten zijn op dit moment voorbehouden voor aanstaande zaterdag. Op zondag krijgen we iets meer hoge bewolking vanuit Frankrijk, maar aan die details kan nog gewerkt worden", besluit Nicolas Roose.

