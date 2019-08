Lekker zonnig, althans tot vanavond kv

Bron: Belga 3 HET WEER Het is deze voormiddag vrij zonnig met velden van hoge wolken. In de namiddag neemt de bewolking toe, maar het zou droog moeten blijven tot vanavond. De maxima liggen tussen 23 en 25 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 26 en 28 graden elders. De wind waait zwak uit oost tot zuidoost of uit veranderlijke richting. Aan zee kan een noordoostelijke zeebries opsteken, die de temperaturen dan tempert, zegt het KMI.

Vanavond en vannacht is er redelijk veel bewolking en kan er soms wat regen vallen. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het centrum van het land. De wind waait eerst zwak uit veranderlijke richting en wordt later matig uit het westen.

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op wat regen of een bui. In sommige regio's blijft het wellicht droog. De maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en aan zee en 25 graden in de andere regio's. De wind waait meestal matig uit het westzuidwesten.

Dinsdag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Geleidelijk neemt de bewolking toe en kunnen er enkele buien tot ontwikkeling komen. Op het einde van de dag worden de buien mogelijk frequenter en intenser. Er is dan ook kans op onweer. Maxima rond 24 of 25 graden in het centrum.