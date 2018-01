Bomcycloon teistert VS: meters dikke sneeuw, overstromingen, vallende leguanen en bevroren haaien AS

Bron: New York Times, The Guardian 0 rv / ap Weernieuws Een fikse winterstorm houdt de oostkust van de VS stevig in haar greep. Vooral het noordoosten is daarbij zwaar getroffen. Auto’s zitten vast in meters dikke sneeuw en in Boston zijn de straten overstroomd met ijswater. De 'bomcycloon' kostte al aan minstens 17 mensen het leven, maar ook dieren zien er af: van leguanen die uit de boom vallen tot bevroren haaien die aanspoelen.

In Florida viel woensdag voor het eerst in dertig jaar sneeuw. Dat het er ook uitzonderlijk koud is, zorgt voor een opmerkelijk tafereel. Groene leguanen vallen er letterlijk uit de bomen, omdat ze zich niet meer kunnen bewegen.

"Leguanen klimmen 's nachts in de bomen om te slapen", legt Ron Magill van de zoo van Miami uit aan The New York Times. "Als de temperatuur daalt, schakelen ze zich letterlijk uit en kunnen ze zich niet meer vasthouden aan de bomen. Zo ontstaat het fenomeen in Zuid-Florida van 'regenende' leguanen."

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana.

Toch betekent dat niet noodzakelijk dat ze dood zijn. Bij warmere temperaturen kunnen ze gewoon weer ontdooien.

Shock

In Texas komen de zeeschildpadden in moeilijkheden. Door de lage temperatuur van het zeewater in de Golf van Mexico gaan ze in shock, waardoor ze aan het wateroppervlak drijven en zich niet meer kunnen verweren tegen roofdieren. De kustwacht probeert zoveel mogelijk dieren te redden.

In Cape Cod, in de staat Massachusetts, spoelden er drie haaien aan. Twee waren in shock, een derde was helemaal bevroren, meldt de dierenbeschermingsgroep Atlantic White Shark Conservancy op Facebook.

Atlantic White Shark Conservancy The weather outside is frightful, but the Atlantic White Shark Conservancy is always on call! Working with Massachusetts Division of Marine Fisheries and NOAA Fisheries Service, the AWSC team was...

En ook Canada kreunt onder de vriestemperaturen. In Calgary besliste de zoo om zijn koningspinguïns, die oorspronkelijk afkomstig zijn van Antarctica, niet langer bloot te stellen aan de vriestemperaturen tot - 25 graden Celsius.

Een ingesneeuwde eland moest dan weer uit een dik pak sneeuw gered worden:

Came across this poor guy stuck in a bog hole up to his neck! A little shovelling and some coaxing, he was on his way!

De sneeuw levert ook prachtige beelden op, zoals deze dronevideo uit South Carolina. Die staat heeft normaal een subtropisch klimaat, maar nu staan de palmbomen in de sneeuw.