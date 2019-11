Lawines en modderstromen teisteren zuidkant van Alpen: “4.000 gezinnen zonder stroom” Redactie

17 november 2019

22u23

Bron: NoodweerBenelux 58 Weernieuws Afgelopen 24 uur viel er bijzonder veel neerslag in de Alpen. In de zuidoostelijke Alpen steeg de sneeuwgrens aanzienlijk en ontstonden er talrijke lawines en modderstromen. “Talrijke dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld en in Tirol zitten 4.000 gezinnen zonder stroom”, zo meldt Lander Van Tricht van Afgelopen 24 uur viel er bijzonder veel neerslag in de Alpen. In de zuidoostelijke Alpen steeg de sneeuwgrens aanzienlijk en ontstonden er talrijke lawines en modderstromen. “Talrijke dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld en in Tirol zitten 4.000 gezinnen zonder stroom”, zo meldt Lander Van Tricht van NoodweerBenelux

Gisterenavond begon het vanaf het zuidoosten alweer intens te sneeuwen in de Alpen. Een actief front horende bij een kleine depressie bleef vandaag vervolgens slepen over de bergketen waardoor er vooral langs de zuidkant veel neerslag viel. Langsheen de zuidkant werd er deze namiddag zachtere lucht aangevoerd waardoor de sneeuw tot 1.500 meter over is gegaan in regen. “De sneeuw is daardoor zwaarder geworden wat het risico op lawines nog deed toenemen. Met de regen zijn er ook verschillende modderstromen ontstaan”, aldus Van Tricht. De zware sneeuw heeft reeds tot talrijke lawines geleid in de Alpen.

Bovendien zijn verschillende toegangswegen afgesloten uit voorzorg. Bergdorpen zoals Saas Fee in Zwitserland zijn volledig afgesloten van de buitenwereld en in Südtirol zitten bijna 4.000 gezinnen zonder stroom aangezien omgevallen bomen door het gewicht de elektriciteitsdraden beschadigd hebben. Onder 1.500 meter is de sneeuw aan de zuidkant overgegaan in regen met modderstromen tot gevolg.

