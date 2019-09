Laatste zomerweekend Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 21 en 22 september Jill Peeters

20 september 2019

11u30 15 Weernieuws Zaterdag wordt het een zonovergoten dag. ‘s Ochtends is het nog fris, maar in de loop van de dag wordt het zomers warm. Aan zee wordt het 23 graden, in het binnenland warmt het nog meer op en gaan we richting zomerse 25 graden. Er staat een uitdrogende oostenwind die in de loop van de dag aanwakkert.

Zaterdagavond is het helder en blijft de warmte nog even hangen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en dat tempert de afkoeling. Het wordt dus een relatief zachte nacht, met minima rond 14 graden. De wind kiest voor het zuidoosten en neemt wat in kracht af.

De kern van een hogedrukgebied, dat ons weer al een hele week domineert, schuift stilaan naar het oosten. Daardoor draait de wind, maar kunnen er ook storingen langzaam maar zeker dichterbij komen. Na het weekend wordt het wisselvalliger en trekt de ene storing na de andere over het land. En maandag begint ook officieel de astronomische herfst.

Zondag is het eerst nog vrij zonnig en het warmt ook weer op tot maxima rond 26 graden. In de loop van de dag nemen de wolken toe. Later in de namiddag en vooral in de avond komen er enkele regenbuien opzetten.

Maandag zorgt een storing voor een natte start van de week, maar na de middag wordt het droger vanuit het westen, gevolgd door veel zon vanaf de kust. Maxima komen nog amper aan 20 graden.

Dinsdag begint droog, maar de bewolking neemt toe, gevolgd door regen, lokaal met onweer. De maxima liggen rond 19 graden.

Woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar in vlug tempo af. Een lokale regenbui is mogelijk, maar vaak is het droog. De maxima komen uit op gemiddeld 18 graden en de zuidwestenwind waait matig.

Donderdag zorgt een storing voor somber en nat weer. Pas naar de avond toe wordt het wat droger, maar lokaal zijn er nog enkele regenbuien mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind liggen de maxima rond 19 graden.