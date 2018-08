Laatste snikhete dag met 37 graden, vanavond zwaar onweer met forse windstoten, hagel en mogelijk wateroverlast (ontdek hier wanneer het bij u kan losbarsten) avh

07 augustus 2018

08u00

Bron: NoodweerBenelux, Belga 439 Weernieuws Het wordt vandaag zonnig en zeer warm, met maxima tot 36 of 37 graden. Zelfs aan zee wordt het puffen met temperaturen rond 31 graden. Maar net omdat het zo snikheet wordt, is het vanaf vanavond gedaan met puffen. Dan trekken zware onweersbuien over ons land. "Die kunnen gepaard gaan met wateroverlast", zegt Nicolas Roose van Het wordt vandaag zonnig en zeer warm, met maxima tot 36 of 37 graden. Zelfs aan zee wordt het puffen met temperaturen rond 31 graden. Maar net omdat het zo snikheet wordt, is het vanaf vanavond gedaan met puffen. Dan trekken zware onweersbuien over ons land. "Die kunnen gepaard gaan met wateroverlast", zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux

Na de middag verschijnen er eerst hoge wolken en vervolgens ook stapelwolken. Het westen van het land mag zich op het einde van de namiddag verwachten aan fikse onweders. "Op dit moment verwachten wij een toename van de onweersdreiging tussen 15.00 uur en middernacht. Deze lokale buien kunnen stevig uit de hoek komen met forse windstoten, hagel en mogelijk ook wateroverlast", aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Onweer profiteert vaak van zeer hoge temperaturen om zich te ontwikkelen. De meeste kansen op onweersbuien situeren zich dan ook in de late namiddag en avond. "Op dit moment is het nog steeds onduidelijk waar de eerste onweersbuien zich gaan ontwikkelen. Er lijkt een voorkeur voor het westen van België. Later in de avond worden die kansen ook in het binnenland groter", aldus NoodweerBenelux.

Op basis van de meest recente #weerdata werd gekozen voor een level 2 waarschuwing voor #onweer. Op dinsdag 7 augustus 2018 ontstaan in de late namiddag enkele forse #onweersbuien die gepaard kunnen gaan met #hagel #windstoten (> 100 km/u) en veel regen op korte tijd. pic.twitter.com/BkzlbYkDB2 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

's Avonds en 's nachts trekken regen- en onweersbuien over ons land. De onweders kunnen pittig zijn en gepaard gaan met felle rukwinden, hagel en overvloedige neerslag. De minima liggen tussen 16 en 20 graden. De situatie stabiliseert pas na middernacht.

Windstoten en hagel

Dankzij de hoge temperaturen en een versnelling van de wind in de onderste 6 km van de atmosfeer kunnen de buien vandaag ook gepaard gaan met randverschijnselen. Buien die zich maar net gevormd hebben, veroorzaken lokaal gemene windstoten en hagel. Wie zijn paraplu of trampoline dus nog heeft buiten staan, het is een idee om die tijdelijk even op te bergen.

Ontdek hieronder wanneer het onweer bij u kan losbarsten.

Morgen is er eerst nog vrij veel bewolking met misschien nog hier of daar een onweersbui. Daarna blijft het overal droog met geleidelijk meer zon. Maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag is het eerst overwegend droog met opklaringen. Geleidelijk krijgen we vanaf de Franse grens meer bewolking, gevolgd door regen en felle onweersbuien. Er is kans op overvloedige neerslag. De maxima liggen in het centrum rond 25 graden.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. De maxima liggen rond 22 graden.

Zaterdag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. 's Nachts stijgt de kans op regen en buien, eventueel met een donderklap. Maxima rond 24 graden.

Zondag is het meestal bewolkt met kans op enkele buien. De temperaturen stijgen tot 23 graden.

Maandag krijgen we veel bewolking met regen, en maxima die rond 21 graden liggen.