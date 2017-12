Laatste dag van 2017: regen en stevige rukwinden, code geel voor nieuwjaarsnacht: "Wees waakzaam" IVI

Bron: Belga 0 thinkstock Weernieuws Het jaar 2017 wordt uitgezwaaid met flink wat regen en stevige rukwinden. Ook nieuwjaarsnacht verloopt wisselvallig en met kans op buien. De rukwinden kunnen lokaal oplopen tot meer dan 80 kilometer per uur. Het KMI vaardigt daarom in het hele land een code geel uit voor komende nacht en roept op waakzaam te zijn.

De dag begint grijs en met af en toe lichte regen of motregen, maar in de loop van de dag trekt een actieve regenzone van het westen naar het oosten over het land en plaatselijk kan er flink wat neerslag vallen. In de namiddag wordt het in het westen droger met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in Vlaanderen. Er zijn rukwinden tot 70 kilometer per uur.

Nieuwjaarsavond en -nacht is het wisselvallig en winderig met buien en rukwinden tot 60 of lokaal 80 kilometer per uur. De minima gaan van 2 tot 6 graden. "We geven een gele waarschuwing voor rukwinden die een bepaalde waarde overschrijden", stelt het KMI. "Zulke wind en rukwinden hebben als effect dat het erg moeilijk wordt om met een geopende paraplu over straat te stappen, dat de grote takken van de bomen helemaal in beweging komen, er kleinere bomen kunnen omwaaien en er lichte schade kan worden aangebracht aan woningen door bijvoorbeeld verschoven dakpannen en/of beschadigde schoorstenen."

Maandag

De eerste dag van 2018 brengt niet veel verandering. Een depressiekern trekt vanuit Frankrijk pal over ons land naar Duitsland. De doortocht ervan gaat gepaard met perioden van regen, soms matige regen en op de Ardense hoogten eventueel zelfs wat sneeuw. De maxima dalen wel naar 3 à 8 graden.

Ook de rest van volgende week blijft het wisselvallig met soms veel wind, bij maxima rond 7 of 8 graden. Tegen het weekend zou het weer kouder worden, met mogelijk nachtvorst.

