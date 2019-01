Laatste 4 jaren waren warmste ooit volgens nieuw Europees rapport KVDS

08 januari 2019

13u51 0 Weernieuws De afgelopen 4 jaren waren de warmste ooit gemeten. Dat staat in een rapport van de Copernicus Climate Change Service (C3S), dat deel uitmaakt van het aardobservatieprogramma Copernicus van de Europese Unie. Met een gemiddelde temperatuur van 14,7 graden Celsius – 0,2 graden minder dan het warmste jaar ooit gemeten (2016) – staat 2018 op de vierde plaats in de lijst.

De data van C3S zouden het allereerste complete beeld geven van de temperatuur en CO2-niveaus in 2018 voor de hele wereld. Ze liggen in de lijn van wat de World Meteorological Organization (WMO) eerder al voorspelde op basis van onvolledige gegevens.

Opwarming

2018 scoort met zijn gemiddelde temperatuur van 14,7 graden Celsius meer dan 0,4 graden hoger dan het gemiddelde in de periode 1981-2010. De grootste opwarming kwam voor in het poolgebied en meer bepaald in en ten noorden van de Beringstraat tussen de Verenigde Staten en Rusland en rond Spitsbergen, ten noorden van Noorwegen.





Op het land was het bijna overal warmer dan gemiddeld, zeker in Europa, het Midden-Oosten en het westen van de Verenigde Staten. Het noordoosten van de VS en sommige centrale delen van Rusland en Centraal-Azië hadden dan weer te kampen met temperaturen lager dan gemiddeld. (lees hieronder verder)

Los van de vrij koude februari en maart werden in Europa in de tien andere maanden van 2018 temperaturen opgemeten die hoger lagen dan gemiddeld. Vanaf het einde van de lente en tot diep in de herfst en op sommige plaatsen zelfs in de winter, werden in het noorden en het centrale deel van Europa ook weersomstandigheden opgetekend die droger waren dan gemiddeld.

Klimaatakkoord

De gemiddelde temperatuur over de hele wereld van de jongste vijf jaar was 1,1 graad hoger dan die van de pre-industriële tijd (de periode vóór 1850-1900). Ter info: het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 wil dat de globale temperatuur maximaal 2 graden stijgt ten opzicht van die pre-industriële tijd en mikt zelfs op een maximale stijging van 1,5 graden Celsius.

Daarnaast blijkt ook dat het CO2-niveau in de atmosfeer bleef stijgen in 2018.

“2018 was een erg warm jaar, het op drie na warmste ooit gemeten”, aldus Jean-Noël Thépaut, het hoofd van de C3S. “Dramatische klimaatwijzigingen zoals de warme en droge zomer in grote delen van Europa en de stijgende temperatuur aan de polen zouden ons allemaal moeten alarmeren. Alleen door onze krachten te bundelen kunnen we onze planeet nog redden voor toekomstige generaties.”