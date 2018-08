Laat het gras maar groeien? Hoeveel regen er nodig is om de droogte te compenseren Nina Dillen

08 augustus 2018

17u32 1 Weernieuws Onze vertrouwde Belgische regen is terug van lang weggeweest, maar daarmee is de droogte nog niet opgelost. "Het moet een paar weken na elkaar zachtjes regenen. Hevige stortbuien halen weinig uit," legt hoogleraar waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven) uit.

Het moest er eens van komen: dinsdagnacht viel het water als vanouds nog eens met bakken uit de lucht. Hoogstnodig ook, want de droge natuur snakte al een tijdje naar een flinke slok water. "We zitten op dit moment aan een uitzonderlijk neerslagtekort van bijna 300 millimeter, wat maar eens om de 100 jaar voorkomt," legt Patrick Willems van KU Leuven uit, hoogleraar waterbouwkunde en diensthoofd hydraulica. "Daarmee overtreffen we de droge situatie van 1976."

