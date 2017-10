Laagje zand op je auto? Daar zit Ophelia voor iets tussen ADN

14u37

Bron: VTM Nieuws 8 thinkstock Heel wat auto's waren deze ochtend bedekt met een laagje zand. Weernieuws Terwijl Ophelia momenteel Ierland teistert, ervaren wij hier heerlijk nazomerweer, mede dankzij de storm. En ook het laagje zand dat vanmorgen misschien op uw auto lag, heeft met Ophelia te maken.

Lekker #weer alleen dat #Saharazand mag wegblijven. Auto wassen. pic.twitter.com/l1MhxcWX7P Vinnie(@ Vinnie41) link

Ook in Nederland ontwaakten velen met een dun stoflaagje op hun auto's en ramen. Het zand is Saharazand en is meegekomen met de zuiderwind. "Door de krachtige luchtstroming van Ophelia is het zand hoger in de atmosfeer getrokken en tot hier meegebracht", legt VTM Nieuws-weervrouw Eva Clockaerts uit. Het Saharazand, dat wel vaker in de lucht hangt, werd uit de lucht gespoeld door nachtelijke buien die samenhangen met Ophelia. Vooral in het noorden van het land is er wat neerslag gevallen vannacht.

Laagje stof op uw auto? #Saharazand ... meegevoerd door zuidenwind. #Afrika (krul Ierland #Ophelia) Geniet van deze uitzonderlijk dag! pic.twitter.com/0FsCUxWAo4 Eva Clockaerts(@ evaclockaerts) link

Ook het prachtige weer van vandaag en de afgelopen dagen heeft met Ophelia te maken, al hadden we ook zonder de storm een nazomer gekregen, stelt Jill Peeters. "Ze heeft een extra duwtje gegeven aan een al bestaande wolkenstructuur die voor een nazomer zou gezorgd hebben." In Ierland houdt de storm dan weer lelijk huis. Een vrouw overleed volgens omroep RTE toen een boom op haar auto viel in het zuidoosten van het land.

Ex-orkaan #Ophelia zorgt voor opstuw van warme lucht, maar ook voor ‘Saharazand’. Goed gezien, @JerreSNOEP #skiron pic.twitter.com/yreCgQKkjF Jill Peeters(@ JillPeetersWX) link