Kwik stijgt vandaag nog wat meer, donderdag gaan we zelfs richting 28 graden KVDS

17 mei 2020

07u16

Bron: Belga 458 Weernieuws Het wordt vandaag een vaak zonnige zondag, met plaatselijk tot 20 graden. Dat vormt de voorbode van een even zonnige week, waarbij de temperatuur nog verder stijgt. Donderdag kunnen we zelfs een lokale 28 graden bereiken. Dat meldt het KMI.

Zondagvoormiddag is het overwegend zonnig met maar enkele lokale wolkenvelden. In de namiddag ontstaan er stapelwolken, maar in de kuststreek en over het zuidoosten van het land blijven de opklaringen toch breed. De maxima schommelen van 14 à 15 graden aan de kust en in de Hoge Venen tot plaatselijk 20 graden in het centrum. Er waait een meestal zwakke westen­- tot noordwestenwind.

Wolkenvelden

Zondagavond eerst plaatselijke wolkenvelden, maar in de loop van de nacht wordt het helder tot lichtbewolkt met minima van 2 tot 10 graden.





De nieuwe week start droog en zonnig met hoge wolkenvelden en in de namiddag ook vorming van stapelwolken. De maxima liggen tussen 16 graden vlak aan zee en 23 graden in de Kempen. Het weerbeeld verandert de dagen nadien nauwelijks, alleen stijgt het kwik verder richting 25 graden en meer.

Donderdag zou het tot 28 graden kunnen worden in de Kempen, maar dan zou ook de bewolking beginnen toenemen, met 's nachts kans op enkele regen-­ of onweersbuien vanaf het westen.

