Kwik stijgt vandaag alweer tot 30 graden

24 augustus 2019

Bron: Belga 20 HET WEER Het wordt een zonovergoten weekend waarin het kwik tot 30 graden kan klimmen, zo voorspelt het KMI. Aan de kust zal na de middag wel een zeebriesje opsteken.

Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 26 graden op de Ardense hoogten en 30 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot plaatselijk matig uit oost tot zuidoost. In de kuststreek verwacht het KMI na de middag een matige zeebries uit het noordoosten, maar eerst bereikt het kwik daar 27 of 28 graden.

Ook 's avonds en 's nachts is het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 12 en 16 graden bij een zwakke wind uit oost tot zuidoost.



Morgen blijft het droog, rustig en warm met hoge sluierwolken. Vooral in het oosten van het land kunnen er ook stapelwolken ontstaan. Maxima van 27 graden aan zee tot 31 graden in de Kempen bij een zwakke zuidoostenwind. Aan de kust steekt in de loop van de middag opnieuw een zeebries op.

