Kwik stijgt vanaf vandaag naar 20 graden, zeker geen regen tot het weekend jv

17 april 2018

06u29

Bron: belga 0 Weernieuws De temperatuur gaat de komende dagen in stijgende lijn. Vandaag kunnen de maxima over 20 graden klimmen, later in de week is 25 graden haalbaar. Regen staat minstens tot het weekend niet op de agenda. Dat meldt het KMI.

Vandaag wordt een mooie en warme lentedag met hooguit wat lichte sluierbewolking of wat schapenwolkjes. Het wordt ook al vrij warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 16 tot 18 graden op de Ardense Hoogten en van 19 tot 21 graden elders in het land. De wind waait uit het zuiden en trekt aan tot matig.

Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder bij minima tussen 5 en 8 graden. De wind wordt zwak uit zuidelijke of veranderlijke richtingen.

Morgen zorgt een kern van hoge luchtdruk over Duitsland voor zonnig en warm weer over onze streken. We halen maxima van 20 graden in de Hoge Venen tot 25 graden in het centrum van het land. Ook donderdag en vrijdag wordt het zomers met maxima van 22 tot 25 graden.

Tijdens het weekend zou het droog en meestal zonnig blijven, al sluit het KMI een lokale bui niet uit over het zuiden van het land. De maxima zouden in het binnenland schommelen tussen 20 en 24 graden. Aan zee blijft het koeler. Maandag zou de kans op buien, eventueel met onweer, groter worden.