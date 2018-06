Kwik stijgt opnieuw tropisch: bakken en braden bij temperaturen tot 28°C HA

28 juni 2018

06u21

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt opnieuw een zomerse dag, met temperaturen die blijven stijgen. Aan de kust stijgt het kwik vandaag tot 20 graden, elders in het land halen we tot 28 graden.

Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig waaien uit noord tot noordoost, met rukwinden tot 50 kilometer per uur, voorspelt het KMI. De maxima liggen rond 20 graden aan de kust, 22 graden in de Hoge Venen, 27 graden in het centrum en 28 graden in de Kempen.

De dag start zonnig, maar in de loop van de dag kunnen er vanuit Duitsland wel wat stapelwolken afdrijven richting ons land. De laatste wolken verdwijnen in de loop van de avond en 's nachts krijgen we een overwegend heldere hemel. De minima liggen tussen 11 en 15 graden.

Ook morgen wordt een zonnige zomerdag, met in het binnenland maxima van 22 tot 29 graden. Enkel in het uiterste zuidoosten van het land kunnen er stapelwolken ontstaan. Er staat wel een goed voelbare wind uit noordoost.

Komend weekend blijft het waarschijnlijk zonnig en droog met in het binnenland maxima van 25 tot 30 graden. Aan zee brengt de zeewind na de middag wat verkoeling. Begin volgende week wordt de kans op stapelwolken groter en is er plaatselijk onweer. Het blijft wel nog warm.